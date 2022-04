Es gibt Pläne für eine Senioren-WG im Schloss in Gundelfingen

Neben dem Alten- und Pflegeheim soll es weitere Angebote für Senioren geben. Gebaut wird aktuell eine Tagespflege. Im Rosenschloss könnte eine Senioren-WG entstehen.

Der Weg in ein Senioren- und Altenheim ist für viele Menschen schwierig. Sie möchten lieber zu Hause bleiben, aber können nicht mehr allein den Alltag bestreiten. Doch für das Heim sind sie manchmal noch zu fit, langweilen sich dort. Eine Situation, die Markus Moll, Leiter des Hauses der Senioren in Gundelfingen und der Spital- und vereinigten Wohltätigkeitsstiftung immer wieder beobachtet. Nun soll sich das in Gundelfingen ändern. „Die Idee ist, dass Menschen so lange wie möglich zu Hause in ihrer gewohnten Umgebung bleiben können“, berichtet Moll.

Gundelfingen plant Projekte für Senioren: Tagespflege und Senioren-WG

Für Ältere sind zwei Projekte in der Gärtnerstadt in Planung. An einer Tagespflege gegenüber vom Haus der Senioren in der Hauptstraße wird aktuell gebaut. Und es gibt die Idee für eine Senioren-WG im Rosenschloss.

Die Bauarbeiten an der Tagespflege dauern bereits seit zwei Jahren an, wie Moll nun dem Stadtrat berichtete. Im Juli oder August soll eröffnet werden. Dort wird es 20 Tagespflege-Plätze für Ältere geben, die im Alltag Betreuung brauchen. Spezialisiert hat sich das Angebot auf Personen mit Demenzerkrankung, was bereits ein Fachgebiet im Haus der Senioren ist.

Tagespflege in Gundelfingen soll bis Sommer fertig werden

Die Besonderheit der Einrichtung: Senioren und Seniorinnen können einen Garten nutzen. Das ist speziell für Demenzkranke gut. Moll erklärt: „Viele sind körperlich fit, aber sind desorientiert. In der Tagespflege können sie ihrem Bewegungsdrang nachgehen, ohne dass es zu einem Unfall kommt.“ Daheim werde es oft schwierig mit der Pflege der Erkrankten. Mit der Tagespflege könnten sie weiterhin zu Hause leben, aber seien sicher versorgt, wenn Angehörige nicht da sind.

Eine Tagespflege schwebt Moll schon länger für Gundelfingen vor: „Ich habe als junger Mann im Zivildienst in einer Tagespflege gearbeitet. Meist haben die Menschen den Besuch wie einen Ausflug gesehen.“ Für die Pflegeplätze, aber auch Arbeitsstellen, sind bereits Bewerbungen eingegangen.

Es könnte eine Senioren-WG im Schloss in Gundelfingen geben

Ein weiteres Angebot für Senioren und Seniorinnen könnte die „Senioren-WG“, wie Moll das Projekt nennt, im Gundelfinger Rosenschloss werden. Dahinter steckt die Idee für eine ambulant betreute Wohngemeinschaft. Entstehen könnte auf der Fläche, auf der zuvor der Floristen-Verband war, eine Wohnung für Ältere, die Hilfe in ihrem Alltag brauchen. Für das zweite Obergeschoss sind 20 kleinere Zimmer mit einem eigenen Bad geplant. In der ersten Etage soll es gemeinschaftliche Räume mit einer Wohnküche, Aufenthaltsbereichen und einem Pflegebad geben.

Vermietet werden die Räumlichkeiten von dem Besitzer des Rosenschlosses, die Estatis-Gruppe, ein Immobilienhändler aus Augsburg. Die Senioren und Seniorinnen schließen mit der Spitalstiftung wiederum einen Pflegevertrag für Leistungen, die gebraucht werden, wie Körperpflege oder Putzen. Dafür ist geplant, einen ambulanten Pflegedienst zu gründen. „Wir haben als Haus der Senioren alles dafür und können individuell auf die Bedürfnisse der Menschen in der Senioren-WG eingehen“, sagt Moll.

Senioren-WG im Schloss in Gundelfingen: Projekt ist noch eine Idee

Das Konzept dahinter ist, dass sich die Bewohner und Bewohnerinnen gegenseitig unterstützen, sich unterhalten, zusammen kochen oder etwas unternehmen – wenn sie eben Lust dazu haben. Moll fügt hinzu: „Wie das auch in einer richtigen Studenten-WG ablaufen würde.“

Bisher ist das Projekt noch eine Idee, aber „alles ist schon relativ konkret“, sagt Moll. Der Investor im Rosenschloss ist aktuell in Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde. Denn damit die Senioren-WG barrierefrei wird, muss ein Aufzug genehmigt werden. Danach muss auch noch der Stadtrat dem Projekt zustimmen.

Der Wunsch von Moll wäre es, dass Anfang nächsten Jahres bereits Bewohner und Bewohnerinnen in die Senioren-WG im Gundelfinger Rosenschloss einziehen können. Das ist aber noch unklar. Doch er freut sich auf die weiteren Angebote für ältere Menschen in Gundelfingen: „Ich finde es wichtig, dass wir für Senioren und Seniorinnen mehr Möglichkeiten haben, außer zu Hause zu bleiben oder in ein Heim zu ziehen.“