Es gibt Zeugnisse: Diese Gundelfinger Kinder bekommen sie zum ersten Mal

Die Schule in Gundelfingen zieht parallel eine erste Bilanz über die Lüftungsanlage, die aufgrund der Corona-Pandemie installiert worden ist. Hat sie sich bewährt?

Für die Erstklässler an der Gundelfinger Peter-Schweizer-Grundschule gab es am Freitag zum ersten Mal Zeugnisse. Die Halbjahresbilanz fällt bei den meisten ziemlich positiv aus. Glücklich sind Lehrer, Schulleitung, Eltern und Kinder auch darüber, dass das erste halbe Jahr komplett in Präsenzunterricht stattfinden konnte. Das hat auch mit der neuen, hochmodernen Lüftungsanlage zu tun.

Bei den meisten 26 Schülerinnen und Schülern der Klasse 1c klappt es mit dem Lesen und Rechnen schon ziemlich gut, berichtet Ines Berchtold, die Klassenlehrerin, in einer Pressemitteilung stolz. Freilich musste sich auch in der 1c das ein oder andere Kind zeitweise in Quarantäne begeben, weil Familienmitglieder positiv auf Corona getestet wurden oder ein Kind selbst erkrankt war.

Homeschooling, Selbsttests und Lollitests in den Schulen

Doch kein einziger Schultag in diesem Halbjahr fand online, als „Homeschooling“, statt. „Noch im September konnten wir alle nicht sicher vorhersagen, wie das Schuljahr verlaufen wird. Gerade in der Zeit um Weihnachten herum haben sich einige Kolleginnen und Kollegen sehr konkret für den Fall vorbereitet, dass der Unterricht wieder in den Distanzmodus wechseln könnte. Doch zum Glück war das nicht nötig“, sagt Schulleiterin Ruth Seybold. „Sowohl wir Lehrkräfte als auch die Kinder tragen den ganzen Vormittag Mund-Nasen-Masken und der tägliche Selbsttest, ob Lollitest oder Nasenabstrich, ist inzwischen auch schon zur Routine geworden“, erklärt Lehrerin Berchtold. Doch wenn man den ganzen Vormittag mit über 20 anderen im gleichen Raum sitzt, reicht das nicht aus, um Infektionen zu verhindern.

Geringes Infektionsgeschehen in der Grundschule Gundelfingen

Die Stadt Gundelfingen hat im vergangenen Jahr laut eigener Auskunft sieben hochmoderne Lüftungsanlagen in der Grundschule fest installieren lassen, die ständig für Frischluft sorgen. „Zu spüren und an unserer CO2-Ampel auch zu sehen, dass die Luft in den Räumen immer sauber und frisch ist, gibt uns ein sehr gutes Gefühl für die Sicherheit der Kinder“, sagen Berchtold und Seybold einstimmig. Das vergleichsweise geringe Infektionsgeschehen an der Grundschule in Gundelfingen gibt dem Gefühl recht.

„Eine saubere Luft ist das Mindeste, was wir unseren Kindern in der Schule bieten müssen – nicht nur in Coronazeiten. Deshalb haben wir dafür gesorgt, die bestmögliche Lösung für die Belüftung zu bekommen“, bekräftigt Gundelfingens Bürgermeisterin Miriam Gruß, die von Anfang an auf die Anschaffung der Lüftungsanlagen gedrängt hatte.

Lesen Sie dazu auch

Zur Halbjahresbilanz gratulierte sie den Schülerinnen und Schülern der 1c herzlich zu ihren Leistungen und bedankte sich stellvertretend für alle Lehrkräfte bei Lehrerin Ines Berchtold für die wertvolle Arbeit, die diese trotz der mitunter sehr schwierigen Bedingungen in den vergangenen Monaten geleistet haben. (pm)