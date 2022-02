Etwas Fasching trotz Corona: Gundelfinger Glinken feiern mit Foto-Aktion

Nachdem der Fasching auch in Gundelfingen ausfällt, haben sich die "Glinken" eine kreative Aktion überlegt. Das Motto: „Wir sind da und wir geben nicht auf."

Die Narren in Gundelfingen müssen auch dieses Jahr ohne ihren Fasching auskommen – doch der Verein gibt trotz Corona-Pandemie nicht auf. Zur eigentlichen Prunksitzung in der Brenzhalle, startetet die Gundelfinger Faschingsgesellschaft eine Foto-Aktion unter dem Motto: „Wir sind da und wir geben nicht auf. Auf eine schlechte Zeit kommt auch wieder eine bessere und schönere Saison.“

Gundelfinger Faschingsgesellschaft macht Aktion: "Wir geben nicht auf"

In ihren Faschings-Outfits ließen sich die Gruppen, wie die Tanzmariechen, die Prinzengarde und die Jugendgarde fotografieren. Voller Zuversicht haben die tanzenden Gruppen auch im Sommer und Herbst im vergangenen Jahr für diese Saison trainiert. Die Showgruppen besorgten sich neue Kostüme und für die Kindergarde sind neue Gardekleider in Vorbereitung. Nach der Absage für dieses Jahr liegt die Hoffnung auf der kommenden Saison.

7 Bilder Foto-Aktion der Gundelfinger Faschingsgesellschaft Foto: Gundelfinger Faschingsgesellschaft

Alle Planungen für die nächste Fastnacht 2022/2023 sind inzwischen abgeschlossen. Die Termine der bisherigen gewohnten Veranstaltungen sind fest und es wird 2023 zusätzlich einen Jubiläumsball geben. Gefeiert werden soll unter dem Motto: „7x 11 Jahre Gundelfinger Glinken“.

Fastnacht in Gundelfingen 2022/23: Jubiläum steht an

Für die Jubiläumssaison im kommenden Jahr fängt am Mai der Verein wieder an zu trainieren. Wer interessiert ist, kann in der Kinder-, Jugendlichen- und Erwachsenengruppen mitmachen. Weitere Informationen dazu gibt es auf der Internetseite der Faschingsgesellschaft „Gundelfinger Glinken“ unter www.glinken.de. (pm)

