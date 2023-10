Gundelfingen

Evakuierung beendet – Kripo ermittelt wegen verdächtiger Substanzen

In Gundelfingen läuft wegen Explosionsgefahr ein Großeinsatz mit zahlreichen Einsatzkräften.

In Gundelfingen sind am Samstag verdächtige Substanzen entdeckt worden, die nach Polizeiangaben in Kombination gefährlich sein können.

Ein Großaufangebot an Feuerwehren, Rettungsdienst, Katastrophenschutz, Polizei und THW war am Samstag in Gundelfingen (Landkreis Dillingen) im Einsatz. Insgesamt waren mehr als 200 Einsatzkräfte vor Ort. Gegen 20 Uhr beendete die Polizei die Räumung des möglichen Gefahrenbereichs. Der Grund des Einsatzes: In einem Wohnhaus im Gundelfinger Westen waren am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr verdächtige Substanzen entdeckt worden. Eine Mutter hatte nach Informationen unserer Redaktion beim Räumen eines Zimmers vier Kartons entdeckt, in denen sich Flüssigkeiten befanden. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können die dpa-digital services GmbH und die Bitmovin GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung In Gundelfingen läuft ein Großeinsatz, nachdem am Samstagnachmittag verdächtige Substanzen gefunden worden waren. 1000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Die Brenzhalle und die Kreissporthalle wurden für Evakuierten geöffnet. Video: Berthold Veh Zwei Turnhallen in Gundelfingen sind für die wegen der Explosionsgefahr Evakuierten geöffnet Wie Polizeipressesprecher Markus Trieb vom Polizeispräsidium Schwaben Nord auf Anfrage unserer Redaktion zunächst erläuterte, können diese Substanzen in Kombination gefährlich sein. Wegen der anfänglich befürchteten Explosionsgefahr wurden im Gundelfinger Westen Wohnhäuser evakuiert. Bürgermeister Dieter Nägele rechnete damit, dass die Evakuierung etwa 1000 Menschen betraf. Sie wurden wegen der möglichen Explosionsgefahr aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen. Die Bewohner und Bewohnerinnen waren durch die NINA-App über einen Bombenfund gewarnt worden. Die Stadt Gundelfingen hat die Brenzhalle und die Kreissporthalle für die Unterbringung der Evakuierten geöffnet. 28 Bilder Explosionsgefahr in Gundelfingen: 1000 Menschen müssen Häuser verlassen Foto: Berthold Veh Wie die Polizei später mitteilte hat die Technische Sondergruppe des Bayerischen Landeskriminalamts den relevanten Bereich sowie die aufgefundenen Substanzen vor Ort überprüft. Eine akute Gefahr wurde dabei nach Polizeiangaben ausgeschlossen. Die aufgefundenen Substanzen wurden sichergestellt und werden nun im Auftrag der Polizei auf deren Inhaltsstoffe genauer untersucht. Dies soll Aufschluss geben, ob sich der Verantwortliche beispielsweise durch den Erwerb oder den Besitz dieser Stoffe strafbar gemacht hat. Generell werden seitens der Polizei die Hintergründe zu den Vorkommnissen ermittelt. Die Kriminalpolizei Dillingen hat noch am Abend die Ermittlungen hierzu übernommen. (AZ)

