Evakuierung in Gundelfingen: Polizei hat neue Erkenntnisse zur Substanz

Ein vermeintlicher Bombenalarm hatte in Gundelfingen zur Folge, dass 1000 Menschen ihre Wohnungen verlassen mussten. Nun ist klar, um welche Substanz es sich handelte.

Ein Bombenalarm hat am Samstag in Gundelfingen für großes Aufsehen gesorgt - rund 1000 Menschen mussten wegen eines möglichen Explosionsrisikos ihre Wohnungen verlassen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Dillingen ergaben mittlerweile, dass ein 23-Jähriger mehrere chemische Substanzen in einer Wohnung in der Mozartstraße aufbewahrte. Der Mann wohnte bis vor kurzem in dem betreffenden Haus.

Die Substanzen sollten offenbar der Herstellung von Betäubungsmitteln dienen. Am Samstag selbst konnte seitens der Einsatzkräfte aber nicht ausgeschlossen werden, dass von den Stoffen bzw. deren Zusammensetzung eine Gefahr ausgeht, weshalb die Wohnung sowie der Umkreis vorsorglich geräumt wurde. Fachleute des Bayerischen Landeskriminalamts kamen zur Überprüfung der Stoffe nach Gundelfingen und konnten schließlich Entwarnung geben.

Derzeit werden die Substanzen noch untersucht und deren Stoffgruppe bestimmt. Mittlerweile steht aber fest, dass der 23-Jährige etwa 500g Ammoniumnitrat in dem Wohnhaus aufbewahrte. Dies stellt laut Polizei einen Verstoß gegen das Ausgangsstoffgesetz dar.

Der 23-Jährige wurde noch am Samstag von der Polizei befragt. Er muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. (AZ)