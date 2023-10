Gundelfingen

vor 48 Min.

Explosionsgefahr in Gundelfingen: "Lieber einmal zu viel gewarnt..."

Die Polizei riegelte das Haus in der Gundelfinger Mozartstraße in einem Radius von mehreren hundert Metern ab.

Plus Etwa 1000 Anwohner müssen am Samstag in Gundelfingen nach einem vermeintlichen Bombenfund ihre Häuser verlassen. Am Ende geben Polizei-Experten Entwarnung.

Von Berthold Veh Artikel anhören Shape

In Gundelfingen rückt am Samstagnachmittag ein Großaufgebot von Rettungskräften und Polizei an, wie es die Gärtnerstadt nicht so oft erlebt. Auf einer Warn-App ist von einem Bombenfund die Rede. Anwohner und Anwohnerinnen im Umkreis der Mozartstraße werden aufgefordert ihre Häuser zu verlassen. Das Polizeipräsidium Schwaben Nord spricht in seiner Pressemitteilung allerdings nicht von einer Bombe. In einem Wohnhaus in der Mozartstraße seien am Samstag unterschiedliche Substanzen gefunden worden, die einem Bewohner des Anwesens gehören. Polizeibeamte nahmen die Substanzen vor Ort in Augenschein und kontaktierten daraufhin Fachleute, unter anderem Experten des Bayerischen Landeskriminalamts. "Nach aktuellem Kenntnisstand kann nicht ausgeschlossen werden, dass durch die Stoffe beziehungsweise deren Kombination eine Gefahr ausgehen könnte", informiert Pressesprecher Markus Trieb auf Anfrage unserer Redaktion.

Weil man eine Explosion nicht ausschließen könne, wird der mögliche Gefahrenbereich um das Wohnhaus in einem Radius von mehreren hundert Metern abgesperrt. Die Anwohner und Anwohnerinnen werden aufgefordert ihre Häuser zu verlassen. Die Stadt Gundelfingen öffnet die Brenzhalle und die Kreissporthalle zur Unterbringung von etwa 1000 betroffenen Menschen, wie Bürgermeister Dieter Nägele erläutert. Ein Großaufgebot von Helfern und Helferinnen ist an diesem Samstagnachmittag in Gundelfingen im Einsatz: Feuerwehren, Rettungsdienst von Rotem Kreuz und ASB, Katastrophenschutz, das Technische Hilfswerk, die Unterstützungsgruppe Örtliche Einsatzleitung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen