Explosionsgefahr wegen verdächtiger Substanzen: 1000 Menschen evakuiert

Von Berthold Veh

In Gundelfingen sind am Samstag verdächtige Substanzen entdeckt worden, die nach Polizeiangaben in Kombination gefährlich sein können.

Ein Großaufangebot an Feuerwehren, Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Polizei und THW ist zur Stunde in Gundelfingen (Landkreis Dillingen) im Einsatz. Der Grund: In einem Wohnhaus im Gundelfinger Westen sind am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr verdächtige Substanzen entdeckt worden. Eine Mutter hatte nach Informationen unserer Redaktion beim Räumen eines Zimmers vier Kartons entdeckt, in denen sich Flüssigkeiten befanden. Zwei Turnhallen in Gundelfingen sind für die wegen der Explosionsgefahr Evakuierten geöffnet Wie Polizeipressesprecher Markus Trieb auf Anfrage unserer Redaktion erläuterte, können diese Substanzen in Kombination gefährlich sein. Wegen der möglichen Explosionsgefahr werden derzeit im Gundelfinger Westen Wohnhäuser evakuiert. Wie die Polizei mitteilte, wird die Technische Sondergruppe des Bayerischen Landeskriminalamts noch heute die aufgefundenen Substanzen vor Ort überprüfen. Die Fachleute befinden sich derzeit auf dem Weg nach Gundelfingen. Wie Bürgermeister Dieter Nägele informiert, dürften etwa 1000 Menschen betroffen sein. Sie werden wegen der möglichen Explosionsgefahr aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen. Die Bewohner und Bewohnerinnen waren durch die NINA-App gewarnt worden. Die Stadt Gundelfingen hat die Brenzhalle und die Kreissporthalle für die Unterbringung der Evakuierten geöffnet. (AZ)

