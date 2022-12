Fahrer gerät auf B16 bei Gundelfingen wiederholt auf die Gegenfahrbahn

Eine Fahrerin informiert die Dillinger Polizei über den Vorfall. Der Mann gibt an, es sei übermüdet gewesen. Um Zeugenhinweise wird gebeten.

Eine Autofahrerin hat am Freitag gegen 18.10 Uhr der Dillinger Polizei mitgeteilt, dass ein vorausfahrender weißen Opel Astra auf der B16 zwischen der Dillinger Landkreisgrenze und Gundelfingen ständig mehrfach auf die Gegenfahrbahn geraten sei. Entgegenkommende Fahrerinnen und Fahrer konnte die Frau laut Polizeibericht rechtzeitig per Lichthupe warnen, so dass es zu keiner Gefährdung gekommen ist.

In Lauingen fährt der Mann von der Bundesstraße ab

Der Fahrer des Opels fuhr dann bei Lauingen von der Bundesstraße ab. Bei der Überprüfung an der Halteradresse konnte der Fahrer angetroffen werden, teilt die Polizeiinspektion Dillingen mit. Eigenen Angaben zufolge sei er müde gewesen, weil er keinen Mittagsschlaf gehalten hatte, sagte der Mann zu den Beamten.

Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Verkehrsteilnehmers gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen unter Telefon 09071/560 zu melden. (AZ)