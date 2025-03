Fahrerin ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss in Gundelfingen

Am Freitag gegen 17.40 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizeiinspektion Dillingen ein Auto. Die 25-jährige Fahrerin konnte bei der Verkehrskontrolle keinen Führerschein vorweisen. Zudem gab sie nach Polizeiangaben an, dass sie in den vergangenen Tagen Cannabis konsumiert habe. Ein durchgeführter Drogenschnelltest zeigte den Konsum von THC an. Gegen die Fahrerin wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Cannabiseinwirkung ermittelt. Zudem wird gegen den Fahrzeughalter ermittelt, weil er zugelassen habe, dass die Fahrerin mit seinem Auto unterwegs ist, obwohl sie zur Tatzeit keine gültige Fahrerlaubnis hatte. (AZ)

Drogeneinfluss Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Führerschein Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis