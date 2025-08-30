Icon Menü
Gundelfingen: Fahrerin übersieht abbremsendes Auto bei Birkenried

Gundelfingen

Fahrerin übersieht abbremsendes Auto bei Birkenried

Eine 31-Jährige fährt auf ein Auto auf, welches auf der B16 bis zum Stillstand gebremst hatte. Das hat auch für ein weiteres Fahrzeug Folgen.
    Eine Frau übersieht bei Birkenried ein bremsendes Fahrzeug.
    Eine Frau übersieht bei Birkenried ein bremsendes Fahrzeug. Foto: Dominik Bunk (Symbolbild)

    Auf der B16 bei Birkenried kam es am Freitagmorgen gegen 8 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Drei Fahrzeuge fuhren nach Angaben der Polizei hintereinander in Richtung Günzburg. Das erste der Fahrzeuge musste verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Folglich bremste auch das zweite Fahrzeug bis zum Stillstand ab. Die 31-jährige Fahrerin des dritten Fahrzeugs fuhr hingegen hinten auf das zweite Fahrzeug auf, welches durch den Aufprall auf das davorstehende Fahrzeug geschoben wurde. Die Ursache war laut Polizei vermutlich eine Unterschreitung des Sicherheitsabstandes und Unachtsamkeit der Fahrzeugführerin. Die Unfallverursacherin wurde bei dem Vorfall leicht verletzt und zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. (AZ)

