Fahrradfahren fürs Klima: Gundelfingen startet beim Stadtradeln

Wer radelt am meisten? Die Stadt Gundelfingen strampelt dieses Jahr beim Wettbewerb Stadtradeln um die Wette. Wie man sich dafür anmeldet und was es zu gewinnen gibt.

Auf die Räder, fertig, los: Die Stadt Gundelfingen wird sich vom 6. bis 26. Juli erstmals an der Aktion Stadtradeln beteiligen. Mitmachen können bei dem Wettbewerb alle, die in Gundelfingen wohnen, arbeiten, einen Verein oder eine Schule besuchen. Hinter der Kampagne steckt das Klima-Bündnis, ein Netzwerk europäischer Kommunen in Partnerschaft mit indigenen Völkern, das lokale Antworten auf den globalen Klimawandel entwickelt. Durch das Stadtradeln sollen Menschen spielerisch angeregt werden, 21 Tage lang möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen. Und dabei die vielen Vorteile des Radfahrens selbst zu erleben und ihr Mobilitätsverhalten auch darüber hinaus nachhaltig zu verändern.

Aktion Stadtradeln in Gundelfingen: Teams radeln um die Wette

Über die Internetseite www.stadtradeln.de/gundelfingen-donau kann man sich ab sofort kostenlos registrieren. Bis Mitte Juni haben sich über 50 Fahrradfahrer, 17 Teams und vier Parlamentarier aus Gundelfingen angemeldet. Hierbei können Teams gebildet werden – von Familien, Vereinen, Parteien, Unternehmen und Schulen. Im Aktionszeitraum können die gefahrenen Kilometer entweder per App aufgezeichnet oder dem Koordinator Benjamin Kahlau (kahlau@gundelfingen-donau.de) einmal in der Woche (jeweils nach einer gefahrenen Woche am Donnerstagvormittag) mitgeteilt werden.

Initiiert hat die Aktion in der Stadt Gundelfingen der SPD-Stadtrat Max Ruchti. „Die Idee ist, dass man die Attraktivität vom Fahrradfahren versucht zu zeigen. Dass es Spaß machen kann, Fahrrad zu fahren“, sagt der Referent für Sicherheit, Ordnung und Verkehr. Er selbst fährt die meisten Wege in der Stadt mit dem Rad. Zusammen mit der SPD Gundelfingen hat er bereits ein Team für das Stadtradeln gegründet. Geplant ist, mit den Stadträten und Mitgliedern auch gemeinsame Touren zu machen. „Hoffe, dass sich noch einige anmelden werden“, sagt Ruchti. Er freut sich schon darauf, auch mal komplett ohne Auto unterwegs zu sein und auf öffentliche anstatt Verkehrsmittel auszuweichen. Auch wenn man dadurch mal länger unterwegs und nicht so flexibel wie mit dem Auto sei. Die Stadt hat erst vor Kurzem ein Radwegekonzept erstellen lassen, das zeigt, wo und wie die Radwege fahrradfreundlicher gestaltet werden können.

Das gibt es beim Wettbewerb Stadtradeln in Gundelfingen zu gewinnen

Am Ende des Aktionszeitraums werden unter allen aktiven Teilnehmerinnen und Teilnehmern Preise im Wert von über 450 Euro ausgelost. Zu gewinnen gibt es einen Fahrradhelm, Einkaufs- und Verzehrgutscheine für Gundelfinger Geschäfte und Gastronomen über 25 oder 50 Euro, Einkaufsschecks der Wirtschaftsvereinigung Gundelfingen im Wert von 50 Euro, Eintrittskarten für das Hallenbad und für Stadtführungen sowie eine Jahresmitgliedschaft für die Stadtbücherei. Pro 100 geradelten Kilometern ist man mit je einem Losanteil im virtuellen Lostopf vertreten.

Hintergrund des Wettbewerbs ist, dass ein Fünftel der klimaschädlichen Kohlendioxid-Emissionen in Deutschland dem Umweltbundesamt zufolge durch den Verkehr entsteht. Pkw und Motorräder verursachten 2020 laut dem Statistischen Bundesamt 61 Prozent der Kohlendioxid-Emissionen im EU-weiten Straßenverkehr. Nach dem Verkehrsträgervergleich des Umweltbundesamtes können durch Rad- und Fußverkehr rund 140 g Treibhausgas-Emissionen pro ⁠Personenkilometer⁠ gegenüber dem Pkw eingespart werden. Auch gesundheitsschädigende Luftschadstoffe können durch mehr Radverkehr verringert werden. Das zeigt: Radeln lohnt sich. (AZ mit sukl)

