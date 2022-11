Familie Delle aus Gundelfingen bei World Steak Challenge 2022 ausgezeichnet

Michael Delle durfte sich bei der World Steak Challenge in Dublin über eine Gold- und zwei Silber-Medaillen freuen.

Schon zum wiederholten Mal räumt der Gundelfinger Betrieb Familie Delle Medaillen bei der World Steak Challenge in Dublin ab.

Die World Steak Challenge wurde 2015 ins Leben gerufen und findet seit 2019 in Dublin, Irland statt. Bewertet werden die Teilstücke Sirloin, Filet und Rib-Eye in den Kategorien Gras- und Getreidefütterung. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen kommen aus der ganzen Welt und umfassen große Schlachthäuser genauso wie Händler, aber auch kleine Betriebe wie das Gundelfinger Donaumoos Angus der Delles.

Teilnehmende der World Steak Challenge kommen aus über 20 Ländern

Familie Delle hat nun zum vierten Mal bei der World Steak Challenge mitgemacht und freut sich über eine Goldmedaille in der Kategorie Grasfütterung beim Teilstück Rib-Eye. Die Teilstücke Filet und Sirloin wurden mit Silber prämiert, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

In diesem Jahr haben Teilnehmende aus über 20 Ländern mit einer Rekordanzahl an eingesendeten Proben mitgemacht. Über fünfzig Prozent aller eingesendeten Steaks werden mittlerweile in der Kategorie Grasfütterung bewertet. Der Trend geht immer mehr in Richtung Weidehaltung.

Eine Jury aus 60 unabhängigen Experten und Expertinnen und 28 Verbraucherinnen und Verbrauchern, darunter diverse Chefköche, bewerten in über zwölf Stunden die Fleischstücke im rohen und gegrillten Zustand. Dabei achten sie auf Kriterien wie Aussehen, Aroma, Farbe, Marmorierung, Konsistenz, Fettauflage und Geschmack.

Lesen Sie dazu auch

Was ist das Geheimrezept für den Erfolg von Familie Delle?

Für Metzgermeister Martin Delle ist es klar die Teamarbeit. Bernhard Delle selektiert seit über 30 Jahren seine Tiere mit dem Hauptziel Fleischqualität. Auch seine Söhne, Michael und Martin sind in die Zucht mit eingestiegen. Landwirt und Koch Michael weiß ganz genau, welche Tiere besonders geeignet sind, um höchste Fleischqualität und die erwünschte Marmorierung zu erhalten.

Martin Delle bewertet den Schlachtkörper und entscheidet über die optimale Reifedauer. Gemeinsam mit Jutta Delle und ihrer Erfahrung, welche Steaks bei der Zubereitung besonders zart und geschmackvoll sind, werden die schönsten Teilstücke vom Sirloin, Filet und Rib-Eye für die Kategorie Grasfütterung eingesendet. (AZ)