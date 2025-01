Fast 30 Jahre für die musikalische Kultur

Das 30-jährige Jubiläum wirft seine Schatten voraus. Seit seiner Gründung konnte der Förderverein der Stadtkapelle bereits mehr als eine viertel Million Euro zur Unterstützung der musikalischen Kultur in Gundelfingen beisteuern. Nachdem das ursprünglich geplante Fest zum 25. Jubiläum pandemiebedingt abgesagt werden musste, blickt der Förderverein nun voller Vorfreude auf ein großes Festwochenende im November 2025. Geplant sind ein Festabend, zahlreiche Workshops, ein Gottesdienst und als Höhepunkt das Festival „BrenzBrass“.

Mit dem Ausblick auf dieses Großevent begrüßte Vorsitzender Rainer Hönl zur Jahreshauptversammlung des Fördervereins. Annika Engelniederhammer berichtete über die aktuellen Entwicklungen in den drei Orchestern der Stadtkapelle, die auch Vorstufe und Jugendkapelle umfassen. Ein wichtiger Tagesordnungspunkt waren die turnusmäßigen Neuwahlen. Karl-Heinz Beck und Rudolf Wahl legten nach jahrelangem Engagement ihre Ämter als Kassenprüfer nieder. Hönl dankte für die jahrzehntelange Mitarbeit und hieß die neu gewählten Max Schmid und Sebastian Ruchti im Vorstand willkommen. Die weiteren Vorstandsmitglieder wurden unter Leitung der Wahlausschussvorsitzenden Birgit Spengler einstimmig in ihren Ämtern bestätigt.

Dieter Nägele, als Bürgermeister seit letztem Jahr gleichzeitig neuer Vorsitzender der Stadtkapelle, würdigte in seinem Grußwort die Arbeit und Unterstützung des Fördervereins und seiner Mitglieder. „Die Musikerinnen und Musiker der Stadtkapelle verkörpern Brauchtum im besten Sinne. Ihre Arbeit ist von großer Bedeutung für unsere Gemeinde – sei es beim Schnellefest, dem ‚Gundelfinger Volksfest‘, oder bei der würdigen Umrahmung des Volkstrauertages“, betonte Nägele. Besonders hob er die beim Schnellefest gesammelten Spenden für Hochwasseropfer hervor und dankte Förderverein und Stadtkapelle für ihren Einsatz.

Zum Abschluss der Versammlung präsentierte die musikalische Leiterin, Dirigentin Tanja Weiss, zwei neu produzierte Stücke der Stadtkapelle: „Unter dem Doppeladler“ und „Des schönste Blümerl ist das Edelweiß“, eingespielt im Studio von Lukas Bruckmeyer. Mit diesen Ausblicken und Rückblicken geht der Förderverein der Stadtkapelle motiviert in sein Jubiläumsjahr – ein Fest, das die musikalische Kultur in Gundelfingen einmal mehr in den Mittelpunkt rückt. Ingo Blatter