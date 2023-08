Gundelfingen

17:30 Uhr

Faszination Fliegen: In Gundelfingen werden Kindheitsträume wahr

Plus Hunderte Menschen aus dem Landkreis Dillingen und weit darüber hinaus kommen am Wochenende in die Gärtnerstadt, um beim Flugplatzfest dabei zu sein. Nicht nur in der Luft gibt es Höhepunkte.

Von , Harald Paul Simone Fritzmeier , Harald Paul

Delta Lima Golf ist fertig zum Start. Das Flugzeug Tecnam P2008 ist ein einmotoriges Flugzeug des italienischen Flugzeugherstellers S.R.L und hat die Kennung DLG. Pilot René Fölting checkt kurz nochmal alle wichtigen Funktionen, Signale und Knöpfchen. „Dazu zählen unter anderem der Öldruck sowie die Temperatur. Diese muss beim Start 50 Grad haben, das mag der Motor“, sagt er und dann geht es schon los. Die Maschine beschleunigt beachtlich schnell und hebt nur Sekunden später ab. Der Kompass zeigt Kurs "Zwei - Sieben - Null", also Richtung Westen. Das Wetter ist am Samstag wegen des Windes nicht ganz optimal, aber für einen erfahrenen Piloten wie Fölting kein Problem. Er hat bereits über 500 Flugstunden auf seinem Tacho und erfüllt mit diesem Rundflug gerade Harald Paul einen Kindheitstraum.

Eine Weltkriegsmaschine ist der Höhepunkt

Der Fotograf unserer Zeitung kommt am Wochenende in den Genuss, den Landkreis Dillingen von oben zu sehen. Beim großen Flugplatzfest des Luftsportvereins Gundelfingen ist Paul einer von vielen, die sich dieses Erlebnis nicht entgehen lassen wollen - und alle steigen nach dem Flug mit leuchtenden Augen aus der kleinen Kabine aus, wie Flugleiter Michael Uhl erzählt. Gemeinsam mit seinem Sohn Christoph hat er am Wochenende den Himmel über Gundelfingen genau im Blick. Uhl ist der Flugleiter, er steht mit den Piloten per Funk in Kontakt und gibt unterem die Start- und Landebahnen frei.

