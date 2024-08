FC Gundelfingen: Finks Geduld ist gefordert

Lange hatte Jan-Luca Fink auf diesen Moment hingearbeitet. „Die Fitness reicht schon für 90 Minuten“, hatte der Defensiv-Allrounder des FC Gundelfingen vor der jüngsten Partie beim TSV Dachau 65 verraten, trotzdem schwang im Kopf noch eine gewisse Unsicherheit mit. Denn seit dem 4. September 2023 hatte der 24-Jährige keinen Wettkampf mehr bestritten. Damals riss bei ihm in der Bayernliga-Partie beim 1. FC Sonthofen schon nach vier Minuten das Kreuzband. Eine halbe Stunde vor Schluss kam dann in Dachau das Signal, Fink durfte aufs Feld und nahm gleich die Kapitänsbinde des FC Gundelfingen in Empfang.

Im Gundelfinger Abstiegskampf gefehlt

Dass Fink dem FCG im Abstiegskampf der vergangenen Saison fehlte und dass im Heimspiel der Landesliga Südwest gegen den Spitzenreiter TSV Jetzendorf (Mittwoch, 18.30 Uhr) keine Wunderdinge zu erwarten sind, ist klar. „Ich muss Geduld zeigen und weiß, dass längst nicht alles klappt“, verrät der Kicker. Noch fehle die Spielpraxis, das Gespür für den richtigen Moment in den Zweikämpfen.

Außerdem ist da noch das „Kopfkino“, wie Fink erzählt, und dann ergänzt: „Nach so einer langen Pause kann mir keiner erzählen, dass die Fragen keine Rolle spielen. Bin ich bereit für die Zweikämpfe? Hält das Knie?“ Zumal der aus Reisensburg stammende FCGler schon zwei Operationen wegen der Kniescheiben hinter sich hat. Doch Fink ist zuversichtlich, „dass das Vertrauen ins Knie wieder zurückkommt.“

Auf die Partie gegen den Tabellenführer freut er sich schon mal – und will zumindest in einem Teilzeiteinsatz zeigen, dass die Fitness nicht nur für Ausdauerläufe reicht. „Die Anforderungen in einem Spiel sind anders“, weiß er. Positiv ist für den FCG-Kapitän, „dass wir ordentlich gestartet sind und fünf Spiele ungeschlagen sind. Das war so nicht zu erwarten. Mir ist durchaus bewusst, dass wir keineswegs alle Gegner wegmachen werden, dass es Rückschläge geben wird.“ Wobei er selbst möglichst keine erleiden soll, dazu waren die vergangenen Monate zu nervtötend. Personell schaut es beim FCG wieder besser aus, Maximilian Braun, Christoph Wachs und Stefan Smolka melden sich zurück.

FC Gundelfingen: Werdich, Ratter; Schröttle, Anzenhofer, Weichler, J. Fink, Smolka, Schneider, N. Sailer, L. Sailer, Braun, Hafner, N. Fink, Rudolph, Gumpinger, Wachs, Caravetta (?), Erten, Alahmed

Der Gundelfinger Gegner:

In der Corona-Saison 2019/21 war die Landesliga für den TSV Jetzendorf noch eine Nummer zu groß. Nicht nur gegen den späteren Meister FC Gundelfingen setzte es zwei Niederlagen (0:3, 0:6), doch die Oberbayern haben ihre Lehren gezogen. Im zweiten Anlauf hat sich das Team aus dem Landkreis Pfaffenhofen/Ilm etabliert, vergangene Saison knapp die Vizemeisterschaft verpasst – und jetzt grüßt der TSV von der Spitze. Was umso überraschender ist, weil die Torjäger Dominic Reisner (Spielertrainer SV Niederroth) und Max Kreitmaier (Karriereende) nicht mehr zur Verfügung stehen.