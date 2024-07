FC Gundelfingen: Rudolph zeigt sich angriffslustig

Nach drei Jahren in der Bayernliga Süd sind die Fußballer des FC Gundelfingen wieder in der Landesliga Südwest gestrandet. In Folge eines komplett verkorksten Frühjahrs mussten die Grün-Weißen in die Abstiegsrelegation – und wurden da vom Jahrhundert-Hochwasser zusätzlich ausgebremst. Das entscheidende Spiel gegen Türkspor Augsburg (0:5) konnte zwar im notdürftig hergerichteten Schwabenstadion ausgerichtet werden, von Heimvorteil jedoch längst keine Rede mehr sein. Und obwohl die vergangenen Monate deutlich Spuren hinterlassen haben, bleibt keine Zeit, um die entstandenen Wunden zu lecken. Die neue Saison steht unmittelbar vor der Tür, am 20. Juli starten die neuformierten Gundelfinger mit der Partie beim FC Memmingen II. Vorher müssen sich die Gärtnerstädter allerdings noch dem Check unserer Zeitung unterziehen.

