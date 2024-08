FC Gundelfingen: „Wir nehmen es, wie es kommt“

Improvisieren sind die Fußballer des FC Gundelfingen mittlerweile gewohnt. Mal stoppt eine Naturkatastrophe wie das Hochwasser die Grün-Weißen, dann sorgen heftige Unwetter zu Spielabbrüchen – wie zuletzt im Heimspiel gegen den Spitzenreiter TSV Jetzendorf. Dazu kommen immer wieder langwierige Verletzungen, Chefcoach Thomas Rudolph und Spielertrainer Simon Schröttle hatten bislang noch kein einziges Mal den kompletten Kader zur Verfügung. Das wird sich im Auswärtsspiel am Samstag (13.30 Uhr) keineswegs nicht ändern, wenn der FCG beim FC Kempten antritt, der die vergangene Saison als Vizemeister der Landesliga Südwest abgeschlossen hatte.

Lamentieren will Coach Rudolph nicht, selbst nicht darüber, dass die Partie gegen Jetzendorf mit etwas Willen von allen Seiten doch hätte fortgesetzt werden können. So geht es bei der Wiederholung am Mittwoch (18.15 Uhr) wieder bei 0:0 los, der sehenswerte Führungstreffer des FCG von Felix Hafner ist hinfällig. „Wir nehmen es, wie es kommt. Letztlich zählen die Ergebnisse und die sind bislang nicht schlecht“, so Rudolph, „also haben wir wenig zu klagen.“

Lichtblicke im Gundelfinger Kader

Zumal es durchaus Lichtblicke gibt. Leon Sailer ist soweit fit, dass er wieder für längere Einsätze infrage kommt. Und in der kommenden Woche werden Renato Domislic (Muskelfaserriss) und Jeremias Seibold (Bänderriss) voll ins Training einsteigen. „Problemzone bleibt nur der Angriff, da bräuchten wir noch jemand“, erklärt Rudolph. Mit dem pausierenden Laurin Völlmerk rechnen die Grün-Weißen aktuell nicht, zumal der Stürmer nach eigenem Bekunden künftig in Saarbrücken studieren will. Ein Angreifer, der vergangene Saison noch in der U19-Bundesliga am Ball war, zögert noch mit seiner Entscheidung. „Das ist bei jungen Spielern, die aus den Profi-Nachwuchsleistungszentren kommen, immer öfter der Fall. Sie lassen sich alle Optionen bis zum letzten Moment offen“, hat nicht nur Rudolph festgestellt. Bis zum 31. August läuft die Wechselfrist. Kicker, deren Verträge zum 30. Juni ausgelaufen waren, können sogar noch bis zur Winterpause unterschreiben und dürfen sofort ran.

Rudolphs Fokus gilt jedoch erst mal dem Auftritt in Kempten. Vom FCK hat er eine hohe Meinung. „Die sind vergangene Saison nicht grundlos Zweiter hinter der Übermannschaft SpVgg Unterhaching II geworden. Kempten ist jung, läuferisch stark und verfügt über die Außen über außergewöhnliches Tempo. Das wird uns fordern.“

FC Gundelfingen: Werdich, Ratter; Schröttle, Anzenhofer, Weichler, J. Fink, Smolka, Schneider, N. Sailer, L. Sailer, Braun, Hafner, N. Fink, Gumpinger, Wachs, Alahmed, Erten

Der Gundelfinger Gegner

Als Vizemeister durften die Kemptener in die Aufstiegsrelegation, dort war Türkspor Augsburg jedoch eine Nummer zu groß. Trotzdem trägt die Aufbauarbeit der vergangenen Jahre immer mehr Früchte, Spielertrainer Thilo Wilke verfügt über einen sehr talentierten Kader. Die Pflichtspielbilanz gegen den FCG seit 1966: 14 Siege, zehn Remis, 13 Niederlagen