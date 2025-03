Feuerwehr Gundelfingen leistete 2024 fast 10.000 Einsatzstunden

Bei der Mitglieder- und Dienstversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Gundelfingen wurden Sebastian Schaarschmidt als stellvertretender Kommandant sowie Thomas Baur als Beisitzer in ihren Ämtern bestätigt. In seinem Jahresbericht berichtete der Vorsitzende Uwe Hartshauser von den Vereinsveranstaltungen wie Vatertagstour, Sommerfest sowie dem Kameradschaftsabend. Besonders in Erinnerung sei ihm der 65. Geburtstag von Uwe Brink geblieben, der nach 48 Jahren seinen aktiven Dienst wegen Erreichen der Altersgrenze beenden musste.

Kommandant Michael Wohlhüter berichtete von 86 Einsätzen und insgesamt 9.983 Einsatzstunden. Der Großteil davon stammt aus dem Hochwasserereignis im Juni 2024, bei dem weite Teile Peterswörths sowie große Bereiche rund um das Schwabenstadion überflutet wurden, so Wohlhüter. Zudem wurde die Feuerwehr Gundelfingen zur Hilfe bei Brandfällen und Unfällen gerufen. Für Übungs- und Ausbildungsveranstaltungen fielen weitere 2.523 Stunden für die Feuerwehrleute der Gärtnerstadt an.

Besondere Ehrung für Gundelfinger Feuerwehrleute

Bürgermeister Dieter Nägele dankte den Mitgliedern der Feuerwehr für den ehrenamtlichen Einsatz zum Schutz und Wohle Gundelfingens und seiner Bürgerinnen und Bürger. Stellvertretend für die gesamte Feuerwehrmannschaft überreichte er Michael Wohlhüter sowie Simon Ritter die bayrische Fluthelfer-Nadel. Im weiteren Sitzungsverlauf ernannte Kommandant Wohlhüter Michael Hitzler zum Brandmeister und somit Zugführer der Gundelfinger Feuerwehr. Das Dienstaltersabzeichen für zehn Jahre aktiven Feuerwehrdienst erhielten Simon Ritter und Stefan Pallor. Für 50 Jahre Mitgliedschaft wurde Hermann Steidle geehrt. (AZ)