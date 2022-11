Feuerwehreinsatz bei der Halloween-Party in Gundelfingen

Ein 23-Jähriger hantierte mit einem Feuerlöscher. Nun ermittelt auch die Polizei.

Ein 23-Jähriger aus dem nördlichen Landkreis Dillingen hat bei der Halloween-Party in der Gundelfinger Brenzhalle einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Gegen 23.45 Uhr hantierte er an einem in der Halle angebrachten Feuerlöscher, bei welchem vermutlich der Sicherungsstift fehlte.

Löschpulver wurde in Gundelfinger Halle freigesetzt

Deswegen löste der Löscher aus und es wurde eine größere Menge an Löschpulver freigesetzt. Durch das Auslösen des Pulverlöschers löste die Brandmeldeanlage der Veranstaltungshalle aus und es kam zu einer Alarmierung der Freiwilligen Feuerwehr Gundelfingen. Den 23-Jährigen erwartet jetzt eine Anzeige wegen der Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln. (AZ)

