Gundelfingen

13:30 Uhr

Feuerwehreinsatz wegen vergessenem Essen

In Gundelfingen musste am Dienstag die Feuerwehr ausrücken.

In Gundelfingen ist am Dienstag um 10.45 Uhr die Feuerwehr ausgerückt. Passanten hatten in einer Wohnung Rauch entdeckt.

Passanten hatten am Dienstag um 10.45 Uhr bemerkt, dass es in einer Dachgeschosswohnung zu einer Rauchentwicklung gekommen war. Die Wohnung befindet sich in einem Mehrfamilienhaus in der Gundelfinger Industriestraße. Zusätzlich hatte auch der Brandmelder ausgelöst. Die Gundelfinger Wehr muss die Tür aufbrechen Einsatzkräfte der Gundelfinger Feuerwehr mussten die Wohnungstür gewaltsam öffnen. In der Küche entdeckten sie angebrannte Speisen, die auf dem eingeschalteten Herd standen. Die Wohnung wurde im Anschluss gelüftet. An der Einrichtung entstand durch das rasche Einschreiten nach Angaben der Polizei kein Schaden. (pol) Lesen Sie dazu auch Reutlingen Angebranntes Gulasch schreckt nachts Nachbarn auf

