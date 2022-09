Flugzeuge aus ganz Bayern kommen zum Flugplatzfest in Gundelfingen

Beim Flugplatzfest in Gundelfingen waren am Wochenende Fliegerinnen und Flieger aus ganz Bayern. Viele Gäste bestaunten die Flugmaschinen.

"Es war wahnsinnig viel los", fasst der Vorsitzende des Luftsportvereins (LSV) Gundelfingen, Albert Gerstmayr, das Wochenende zusammen. Zum Flugplatzfest in der Gärtnerstadt hat es am Samstag und Sonntag viele Flugbegeisterte gezogen. Der Verein freute sich besonders über Fliegerinnen und Flieger, die zu dem Fest aus ganz Bayern kamen. Zudem waren mehrere Piper-Flugzeuge, Maschinen eines amerikanischen Flugzeugherstellers, vom Pipertreffen beim Fest in Gundelfingen dabei.

Für das Flugplatzfest ist Gerstmayer zufolge immer die Genehmigungsphase lang, auch wegen der vorgeschriebenen Rettungskräfte vor Ort. Bei der Organisation im März seien sie sich noch unsicher über die Lage gewesen. Deshalb gab es dieses Jahr keine Motor-, Segel- und Kunstflüge. "Mit Corona haben wir uns das nicht getraut", sagt Gerstmayr.

Das erste Mal waren dieses Jahr dafür die Modellflieger da, die ihre Flugzeuge ausstellten. Kinder konnten selbst Modelle aus Balsaholz bauen und diese auf dem Flugplatz ausprobieren. Am Sonntag leitete der Gundelfinger Kaplan den Gottesdienst. Die Vereinsmitglieder sorgten unter anderem für Spanferkel, Kaffee und Kuchen. (sukl)

