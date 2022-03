Frau verletzt sich bei Waldarbeiten in Gundelfingen

Die 62-Jährige wurde von einem Holzstamm am Hinterkopf getroffen. Sogar der Rettungshubschrauber wurde angefordert.

Bei Holzarbeiten am Mittwochabend gegen 18 Uhr ist es zum einen Einsatz gekommen. Bei privaten Waldarbeiten auf einer Wiese an der B16 Höhe Emmausheim in Gundelfingen kam es zu einem Unfall, nachdem ein 72-jähriger Mann mittels Stahlketten, die an einer Schaufel seines Traktor befestigt waren, mehrere Holzstämme bewegen wollte.

Feuerwehr Gundelfingen war auch im Einsatz

Dabei sprang ein Holzstamm, der in der Traktorschaufel gelegen hatte heraus, und traf eine 62-jährige Begleiterin am Hinterkopf. Die Dame erlitt durch den Schlag leichte Kopfverletzungen, die im Krankenhaus Günzburg behandelt werden mussten., so die Polizei. Auf Grund der ersten Einsatzmitteilung wurde vorsichtshalber auch ein Rettungshelikopter an die Unfallstelle beordert, der jedoch nicht benötigt wurde. Auch die Feuerwehr Gundelfingen war mit elf Einsatzkräften vor Ort. (pol)

