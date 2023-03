Freie Wähler in Gundelfingen feiern ihr 75. Gründungsjubiläum

Die Freien Wähler Gundelfingen haben ihre Jubiläumsfeier nachgeholt. Langjährige Mitglieder erhielten Ehrungen.

Zum 75. Jubiläum der Freien Wähler Gundelfingen hat der Vorsitzende und Bürgermeisterkandidat Dieter Nägele Mitglieder, Ehrengäste und Unterstützer im Bleichestadel begrüßt. Im vergangenen Jahr konnte die Feier aufgrund von Corona nicht stattfinden. Nägele verwies auf die Anfänge im Jahr 1947, als Karl Gartner maßgeblich zur Gründung der "Freien Unabhängigen Wählervereinigung", die sich 2002 in Freie Wähler umbenannte, in Gundelfingen beigetragen hatte. Somit gehören die Freien Wähler Gundelfingen Donau zu den ältesten Wählergruppierungen, die kurz nach dem Zweiten Weltkrieg in Bayern entstanden sind.

Den Gründungsmitgliedern sei es zur damaligen Zeit wichtig gewesen, dass "eine Personengruppe ohne parteipolitische Bindungen, die ausschließlich die Interessen der Stadt Gundelfingen und ihrer Bevölkerung als Ganzes vertritt" entsteht, aus den damaligen Leitgedanken zitierte.

Landrat Müller würdigt demokratisches Engagement der Freien Wähler in Gundelfingen

Auch der Zweite Bürgermeister Roman Schnalzger hob in seinem Grußwort den Einfluss der FW-Stadträte, insbesondere in den 50er- und 60er-Jahren, hervor und dankte, im Namen der Stadt, für das politische Engagement. FW-Kreisvorsitzender Ulrich Reiner bezeichnete Gundelfingen als das "Homeland der Freien Wähler im Landkreis Dillingen". Landrat Markus Müller betonte in seiner Ansprache, dass die lange FW-Tradition ein Bekenntnis zu Demokratie und der Gemeinschaft darstelle.

Die Festrede zum Jubiläum hielt der parlamentarische Geschäftsführer der FW-Fraktion im Bayerischen Landtag Fabian Mehring. Für ihn ist Gundelfingen die "Welthauptstadt" der Freien Wähler. "Erst durch den historischen Beschluss von Gundelfingen haben die Freien Wähler den Schritt aus der Kommunalpolitik ins Überregionale gewagt, der uns zwischenzeitlich bis in die Staatsregierung geführt hat. In Gundelfingen steht deshalb quasi die Wiege der FW", so Mehring.

Werner Wittmann und Franz Kopp erhalten die goldene Ehrennadel

Im Rahmen der Veranstaltung wurden Werner Wittmann und Franz Kopp von Mehring im Namen des FW-Landesverbandes jeweils mit der goldenen Ehrennadel ausgezeichnet. Wittmann war von 2002 bis 2020 Stadtrat in Gundelfingen, ab 2008 auch Dritter Bürgermeister und saß von 2014 bis 2020 im Kreisrat. Franz Kopp wurde ebenso für sein langjähriges kommunalpolitisches Engagement und seine Arbeit als Vorsitzender von 1996 bis 2003 geehrt. Außerdem organisierte er die historische FW-Landesversammlung im Jahr 1997, was laut Mehring angesichts der hohen Besucherzahl aus ganz Bayern eine besondere Herausforderung dargestellt habe. Kopp sorgte auch beim Weißwurstfrühstück anlässlich des 75-jährigen Jubiläums, zusammen mit Karl Schwenkreis, für die musikalische Umrahmung. (AZ)