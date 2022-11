Gundelfingen

12:00 Uhr

Freie Wähler nominieren Dieter Nägele als Bürgermeister-Kandidat in Gundelfingen

Dieter Nägele (mit Krawatte) ist offiziell als Bürgermeister-Kandidat der Freien Wähler in Gundelfingen nominiert worden.

Von Johanna Hofmann

Damit steht fest: Der Gundelfinger tritt bei der Wahl kommendes Jahr an. Er will der erste Freie-Wähler-Bürgermeister in Gundelfingen seit 50 Jahren werden.

Einstimmig haben die Freien Wähler des Ortsverbands Gundelfingen Dieter Nägele als Kandidaten für die Bürgermeisterwahl im kommenden Jahr nominiert. „Ich nehme die Wahl selbstverständlich an“, bestätigte Nägele den 21 wahlberechtigten Mitgliedern der Freien Wähler und dem Kreisvorsitzenden, Landrat Markus Müller, der bei der Wahlversammlung als Versammlungsleiter gewählt wurde. Friedlies Hopf-Schirm bezeichnete Nägele bei der Nominierungsversammlung am vergangenen Freitag als Kandidat, der für alle Altersgenerationen wählbar sei. In ihren Grußworten sicherten Landtagsabgeordneter Fabian Mehring, Wertingens Rathauschef Willy Lehmeier und FW-Kreisvorsitzender Markus Müller ihre Unterstützung für Dieter Nägele als Bürgermeisterkandidat zu. Für die Wahl 2023 sei Nägele der richtige Bewerber, stellte Landtagsabgeordneter Mehring fest. „Dieter Nägele hat bewiesen, dass er eine Verwaltung strukturieren und Mitarbeitende verantwortungsbewusst führen kann. Mehr als alle anderen, die zur Disposition standen“, so Mehring. Außerdem sei Nägele kein Idealist, sondern Pragmatiker „mit einer ganz tollen Familie“. „Wo immer ich Sie im Wahlkampf unterstützen kann, werde ich das Meine tun“, versicherte der Parlamentarische Geschäftsführer der Freien Wähler im Bayerischen Landtag. Der Abgeordnete aus Meitingen zog bei drei Themen eine Linie von der Landes- zur Kommunalpolitik: Ausbau erneuerbarer Energien, insbesondere Wasserstoff, Stärkung des Mittelstands und Schaffung von Lehramtsstellen. Für die Bürgermeisterwahl in Gundelfingen haben die Freien Wähler Dieter Nägele als Kandidaten nominiert. Foto: Helga Link Nägele wohnt seit fast 20 Jahren in Gundelfingen Auch Wertingens Bürgermeister Willy Lehmeier sprach sich klar für Nägeles Nominierung aus. Seit etwa fünf Jahren ist der Gundelfinger Geschäftsleiter der Verwaltungsgemeinschaft Wertingen, verantwortlich für rund 50 Beschäftigte. Dort habe er auch Verwaltungskrisen wie etwa coronabedingte Personalengpässe bewältigt, sagte Lehmeier. „Er hat unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein Klima geschaffen, dass diese sich gern an ihn wenden. Ich lasse ihn nicht gern in Wertingen gehen, aber ich werde ihn als Bürgermeisterkandidaten voll und ganz unterstützen“, so Lehmeier. Der 53-jährige Diplom-Verwaltungswirt und Jurist Dieter Nägele, der mit seiner Familie seit fast 20 Jahren in Gundelfingen wohnt, bedankte sich für die Unterstützung seiner Nominierung. Zu seiner fachlichen Eignung und persönlichen Motivation als Bürgermeisterkandidat der Stadt Gundelfingen erklärte er den Versammlungsteilnehmern: „Ich sehe ein sehr großes Potenzial in Gundelfingen sowie seinen beiden Ortsteilen Echenbrunn und Peterswörth.“ Es gebe wunderschöne Plätze wie den Schnellepark und die Obere Bleiche, prädestiniert für kulturelle Veranstaltungen. Zudem leisten über 70 Vereine einen äußerst wertvollen Beitrag für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, so Nägele, der selbst Mitglied beim TV Gundelfingen ist. Mit welchen Themen Dieter Nägele in Gundelfingen punkten will Von schulischer Bildung und Betreuung der Kinder mit Ausbau der Ganztagsbetreuung, Bereitstellung von Gewerbeflächen, bezahlbarem Bauland für junge Familien bis zu Umweltschutz und Ehrenamtsförderung reichen die Themen, für die sich Nägele als Bürgermeister engagieren will. Eine solide Haushalts- und Finanzlage und dienstleistungsorientierte Verwaltung seien die Grundlage für diese Zukunftsaufgaben, dafür werde er sich einsetzen. Lesen Sie dazu auch Gundelfingen Plus Roswitha Stöpfel tritt für die Grünen bei der Bürgermeisterwahl in Gundelfingen an

„Wir haben aus meiner Sicht bei der Bürgermeisterwahl 2023 die historische und realistische Chance, dass die Freien Wähler erstmals seit über 50 Jahren den ersten Bürgermeister in Gundelfingen stellen können." Nägele wurde ohne Ersatzkandidat nominiert.

