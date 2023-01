Fünf Kandidaten wollen Bürgermeister in Gundelfingen werden

Plus Die Frist zur Einreichung von Wahlvorschlägen ist abgelaufen. Unsere Zeitung wird den Bewerbern bei einer Podiumsdiskussion auf den Zahn fühlen.

Vor der Gundelfinger Bürgermeisterwahl am 12. März steht jetzt eines fest: Es werden vier Kandidaten und eine Kandidatin ins Rennen gehen. Der Wahlleiter der Stadt Gundelfingen Nikolaus Mayr informiert auf Anfrage unserer Redaktion, dass bis Donnerstag, 18 Uhr, Wahlvorschläge eingereicht werden konnten. "Wir haben jetzt fünf Bewerber", sagt Mayr, der sich schon seit 30 Jahren um Wahlen kümmert. Dies sind Roswitha Stöpfel (Bündnis 90/Die Grünen), Niklas Junkermann (SPD), Günther Ruck (parteilos), Dieter Nägele (parteilos für die Freien Wähler Gundelfingen) und Manuel Bahmann (parteilos für die CSU).