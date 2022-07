Gundelfingen

Gartner Extrusion in Gundelfingen erweitert für 28 Millionen Euro

Die Firma Gartner Extrusion möchte in Gundelfingen eine neue Anlage für 28 Millionen Euro bauen.

Plus Die Firma für Aluminiumprodukte in Gundelfingen baut eine neue Eloxalanlage zur Aluminiumbeschichtung und investiert Millionen. Was dort geplant ist.

Von Susanne Klöpfer

Für das Gartner-Gelände in Gundelfingen ist ein neues Großprojekt für 28 Millionen Euro geplant. Die Firma Gartner Extrusion, die auf hochwertige Aluminiumprodukte spezialisiert ist, baut eine neue Eloxalanlage. Diese überzieht Aluminium zum Schutz mit einer Oxidschicht. Eine wichtige Investition für das Unternehmen, denn: "Bis 2050 soll die Nachfrage nach Aluminium um 50 Prozent steigen", sagt Geschäftsführer Alexander Merenda, der nun die Pläne dem Stadtrat Gundelfingen vorstellte.

