Gartner-Lehrwerkstatt fertigt neue Auswechselbänke für den FC Gundelfingen

Nachwuchsförderung trifft auf regionales Engagement: Die Lehrwerkstatt von Gartner hat im Herbst 2024 die Fertigung von vier neuen Auswechselbänken für den FC Gundelfingen übernommen – zwei für das Schwabenstadion und zwei für den neuen Kunstrasenplatz. Unter der Anleitung der Ausbilder Johannes Hauf und Jens Holzner durchliefen die Auszubildenden dabei alle zentralen Arbeitsschritte der Metallverarbeitung und Montage. Vom Sägen des Materials über das Schweißen einzelner Baugruppen bis hin zum Zusammenfügen des Stahlgerippes übernahmen die Azubis die komplette Fertigung, heißt es in der Pressemitteilung. Die Aluminiumbleche für Dach und Rückwand wurden angebracht, Seitenwände aus Plexiglas montiert und schließlich die Holzsitzbänke verschraubt. Den Abschluss bildete die Auslieferung und Montage vor Ort. Das Projekt bot den Auszubildenden aus verschiedenen Lehrjahren eine ideale Möglichkeit, ihr Handwerk an einem echten Produkt zu erlernen. Durch die Vielfalt der Arbeitsschritte konnten sie praxisnah Erfahrungen in unterschiedlichen Fertigungstechniken sammeln – ein wichtiger Beitrag zur Entwicklung junger Facharbeiter. „Solche Projekte sind für unsere Azubis besonders wertvoll, weil sie nicht nur praktische Fertigkeiten erwerben, sondern auch sehen, welchen direkten Nutzen ihre Arbeit hat“, erklärt Ausbilder Johannes Hauf. „Die Motivation und der Teamgeist waren entsprechend hoch.“ Mit den neuen Bänken unterstützt Gartner laut Mitteilung nicht nur den FC Gundelfingen, sondern unterstreicht auch das eigene Engagement in der Ausbildung qualifizierter Nachwuchskräfte. (AZ)