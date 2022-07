Gundelfingen

Gasthaus "Zum Schützen" startet durch - Biergarten bleibt geschlossen

Plus Das Gundelfinger Gasthaus "Zum Schützen" öffnet nach Jahren unter einem neuen Konzept wieder für Gäste. Der Biergarten bleibt vorerst geschlossen.

Von Susanne Klöpfer

Beim Gundelfinger "Zum Schützen" ist einiges los. Der Biergarten hat geschlossen, doch das Gasthaus daneben startet nun mit einem neuen Konzept durch. Das Betreiber-Paar Andreas und Nina Penzkofer haben ein dreiviertel Jahr lang das Gebäude aus dem 19. Jahrhundert in Eigenregie umgebaut. Entstanden sind so eine Ferienwohnung und sechs Zimmer mit zwölf Betten, an die Küchen anschließen und vor allem monatlich vermietet werden sollen. Für die Gäste, die meist Monteure von Firmen aus der Umgebung sind, gibt es auch eine große Terrasse. Die Gaststätte drinnen wird es nicht mehr geben, da sich diese nicht mehr rentiert habe, wie die Besitzer berichten. Stattdessen hat das Paar diese nun zu einer Wohnung ausgebaut, die sie vermietet.

