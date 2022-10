Gundelfingen

vor 50 Min.

Gemeinsam singen – über alle Konfessionen hinweg

Plus Der Gundelfinger Chor Peace Unlimited animiert auch das Publikum zum Mitsingen – und dies seit 25 Jahren. Am Sonntag findet ein Jubiläumskonzert statt.

Von Johanna Hofmann

Der Gundelfinger Gospelchor Peace Unlimited gibt an diesem Sonntag sein Jubiläumskonzert unter dem Titel "Come, let us sing again – Kommt, lasst uns wieder singen". Kurz vor der Generalprobe macht sich allmählich Aufregung bei den Sängerinnen und Sängern breit. Denn trotz vieler Auftritte zu Benefizkonzerten oder für die Patienten der Rehaklinik in Ichenhausen, bei Hochzeiten und Taufen in den 25 Jahren seines Bestehens ist dieses Jubiläumskonzert für die Mitglieder des Gospelchors noch immer keine Routine.

