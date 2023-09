Gundelfingen

GET 2023: Tausende kommen zu den Gundelfinger Erlebnistagen

Riesenstimmung auf der GET in Gundelfingen: Die Gruppe Spice des TV Gundelfingen heizte den Gästen in der Festhalle ein.

Plus Riesenstimmung herrscht am Samstag auf der GET in Gundelfingen. WV-Vorsitzender Bernhard Schalk strebt für den Sonntag eine besondere Zielmarke an.

Die Stimmung auf der GET in Gundelfingen ist ansteckend. Ungetrübter Sonnenschein bei Temperaturen von 27 Grad, sodass es manchem Aussteller in den Hallen schon zu heiß wird. Und dazu gute Laune bei den Besucherinnen und Besuchern. "Die Stimmung auf der GET ist einfach klasse", freut sich Geschäftsführer Thomas Wohlhüter. Für das Gartenland Wohlhüter, das den Rahmen für die Gundelfinger Messe bietet, sei die GET zwar "ein Wahnsinns-Aufwand, aber auch eine tolle Werbung".

Tausende genießen am Samstag, dem zweiten Tag der Messe, das Flair im Gartenland. Das Rahmenprogramm ist ansprechend. Nachmittags treten unter anderem die Tänzer und Tänzerinnen der Gruppen Crazy (Jugend) und Spice des TV Gundelfingen auf. Das Publikum in der Festhalle geht begeistert mit und spendet frenetisch Applaus. Vor der Landtagswahl am 8. Oktober werben mehrere Parteien um die Gunst der Wählerinnen und Wähler.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

