„Goldener Jahrgang“ unterwegs mit dem Bus „Sonja“

Pünktlich um 7 Uhr erwachten Erinnerungen an der alten Hauptschule Gundelfingen. 29 Ehemalige des Jahrgangs 59/60 stiegen erwartungsvoll in die treue "Sonja", den historischen Bus von 1963. Schon die Fahrt war ein Erlebnis, als das 60 Jahre alte Radio knisternd auflebte und die Jugend mit "moderner" Musik beschallte. Erster Halt: Kunding. Niedrigwasser vereitelte leider die geplante Schifffahrt von Kelheim zum Kloster Weltenburg. Doch Organisator Dieter Braun reagierte blitzschnell: „Dann gibt’s als Trostpflaster ein Bier extra!“ Demzufolge steuerte die Gruppe das Kloster Weltenburg, Benediktinerabtei St. Georg, direkt an. Bei 30 Grad war die verlockend blaue Donau trotz Niedrigwasser und starker Strömung nur für Mutige eine Option. Abkühlung gab es nur in der prunkvoll ausgestatteten Klosterkirche bei einem andächtigen Gebet. Vorbei an der imposant thronenden Befreiungshalle ging es zum Kristallmuseum in Riedenburg. Durch das malerische Altmühltal ging es zurück. Beim „Hofgärtner“ (Gastwirt und Kartoffelbauer) endete der Tag bei gutem Essen. Und alle waren sich einig: Solch eine „Klassenfahrt“ nach 50 Jahren war ein unvergessliches Geschenk der Gemeinschaft!

