Großer Erntedankaltar mit Körnerbild in der Gärtnerstadt        

Das Erntedankfest wird am Sonntag, 1. Oktober, in Gundelfingen wieder groß gefeiert.

Traditionell geht es los mit einem Gottesdienst um 10 Uhr, bei dem die Erntegaben gesegnet werden. In der Stadtpfarrkirche St. Martin ist einer der größten Erntedankaltäre der Region zu bewundern, ein Anziehungspunkt dabei ist das aufwendig gestaltete Körnerbild. Heuer stellt es den Heiligen Ulrich bei der Schlacht auf dem Lechfeld dar.

Anlässlich des großen Doppeljubiläums, 1100 Jahre Bischofsweihe und 1050 Jahre Todestag, des Bistumspatrons blickt auch die Pfarrei in ihrer Geschichte zurück. Die sakralen Schätze der Pfarrei, sowie Gewänder, Figuren, Kelche und Monstranzen, sind in der offenen Sakristei zu bestaunen. Die meisten Exponate gehen zurück auf das 17. Jahrhundert und sind regelmäßig in der Liturgie im Einsatz. Eine Bilddokumentation der Gundelfinger Zeitkapsel sowie der Dachsanierung zeigt die Geschichte der Pfarrei.

Rund um den Kirchturm gibt es zusätzliches einiges zu sehen. Der Bauernmarkt mit Gemüse, Kürbis, sowie die Pfarrjugend mit der Gemüseschleuder. Der Altar und das Körnerbild können von Sonntag, 1. Oktober, bis einschließlich Donnerstag, 5. Oktober, jeweils von 9 bis 18 Uhr besichtigt werden. Informationen und Termine für Führungen und Reisegruppen gibt es unter Telefon: 09073/452. (AZ)