Günther Ruck tritt als Bürgermeisterkandidat an

Der Gundelfinger Günther Ruck sieht einen Berg an Aufgaben, die auf den nächsten Bürgermeister warten. Warum er parteiunabhängig kandidieren will.

Zur Erfüllung der strengen bayerischen Wahlkriterien hat sich bereits vor wenigen Wochen eine Wählergruppe gegründet, die den Gundelfinger Günther Ruck am vergangenen Wochenende einstimmig als Wahlvorschlag für die anstehende Bürgermeisterwahl wählte. Der 48-jährige Diplomverwaltungswirt (FH) ist Beamter und arbeitet im Landratsamt als stellvertretender Fachbereichsleiter Gewerberecht/Öffentliche Sicherheit und Ordnung. Als Ur-Gundelfinger wohne und lebe er vor Ort, sei verheiratet und habe einen erwachsenen Sohn, heißt es in einer Pressemitteilung.

Schon über seine berufliche Stellung, aber auch als Vorsitzender der Fischereigenossenschaft Schwäbische Donau, Vorstand der Koppelfischerei Untere Donau und Naturschutzbeauftragter des Fischereiverbandes Schwaben ist er breit vernetzt. Ruck sagt: "In der Praxis muss ein Bürgermeister in der Sache und zum Wohle der Bürger und Bürgerinnen den Willen des gesamten Parteienspektrums im Stadtrat zusammenführen. Da ich parteiunabhängig und selbst finanziert antrete, unterliege ich dabei keinen Denkverboten oder Abhängigkeiten. Das ist eine zeitgemäße und erfolgreiche Herangehensweise für zielorientiertes Teamwork."

Welche Themen für Günther Ruck in Gundelfingen wichtig sind

Ruck drängen sich laut Pressemitteilung die Themen Hochwasserschutz, Schutz vor Starkregenereignissen, Strategien für den Klimawandel, Entwicklung und Erhalt der Infrastruktur, Kläranlagensanierung und Altlastensanierung der früheren "Schutte" förmlich auf. Wohnraum und Gesundheitsversorgung werden weiterhin Dauerbrenner bleiben. Für die Wirtschaft, Landwirtschaft und Ökologie müssen planbare Entwicklungsmöglichkeiten geschaffen sowie Kultur, Vereinsleben, Naherholung und ehrenamtliches Engagement gefördert werden.

Ein Berg voller Aufgaben, die nicht länger vor sich hergeschoben gehören und volles Engagement und Präsenz erfordern. Ruck möchte dafür Sorge tragen, dass dies auch über die Verwaltung optimal umgesetzt wird. Dabei sollen durch breite Nutzung von Fördermitteln möglichst keine hohen Zusatzbelastungen für die Bürgerinnen und Bürger entstehen. Zusätzlich liegt ihm am Herzen, dass ein Ansprechpartner in der Stadt etabliert wird, der als Lotse für Anträge und Hilfsangebote einen sozialen Beitrag der Stadt für ihre Bewohner leisten kann.

Bevor Ruck und sein Unterstützerteam den eigentlichen Wahlkampf beginnen können und er auch auf dem Wahlzettel stehen kann, benötigt er als parteiunabhängiger Kandidat noch 120 Unterstützerstimmen. Jeder und jede Wahlberechtigte kann sich hierfür zwischen 14. Dezember und 30. Januar in Zimmer 1 im Rathaus Gundelfingen in die dort ausliegende Unterstützerliste eintragen. Die Eintragung ist auch an einem Samstag möglich, den die Stadtverwaltung noch bekannt geben wird. Die Unterschrift auf der Unterstützerliste ist keine Vorfestlegung für die Stimmabgabe am Wahltag. (AZ)

