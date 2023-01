Gundelfingen: 24-Jähriger zieht Schlagstock während Streits

Zwei Männer haben sich am Sonntag in Gundelfingen gestritten. Nun muss sich einer von Ihnen wegen Bedrohung und eines Verstoßes nach dem Waffengesetz verantworten.

Ein Streit ist Sonntagnacht in Gundelfingen eskaliert. In der Hauptstraße auf Höhe der Hausnummer 13 kam es der Polizei zufolge gegen 2 Uhr kam es zu einem verbalen Schlagabtausch zwischen einem 19-Jährigen und einem 24-Jährigen aus Gundelfingen. Im Laufe des Streits zog der 24-Jährige einen mitgeführten Teleskopschlagstock und ging in bedrohlicher Weise auf den anderen Mann zu. Zu einem Schlag kam es nicht. Der Mann muss sich nun wegen Bedrohung und eines Verstoßes nach dem Waffengesetz verantworten. (AZ)