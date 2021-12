Unfall bei Gundelfingen: 35.000 Euro Schaden und 1,1 Promille

Der Fahrer eines Kleintransporters hat bei Gundelfingen ein anderes Auto übersehen. Beide Fahrzeuge sind am Mittwochabend zusammengeprallt. Danach machte die Polizei eine Entdeckung.

Ein 46-Jähriger wollte am Mittwoch um 17.15 Uhr von der B16 nach links Richtung Offingen abbiegen. Wie die Dillinger Polizei weiter mitteilte, übersah er dabei einen Wagen, der in Richtung Lauingen unterwegs war. An dessen Steuer saß ein 49-Jähriger.

Der Ältere konnte nicht mehr ausweichen; beide Fahrzeuge stießen zusammen und wurden massiv beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 35.000 Euro.

Nun erwartet einen der beiden eine Strafanzeige

Verletzt wurde niemand. Allerdingst stellte die Polizei bei der Unfallaufnahme fest, dass der Unfallverursacher nicht nüchtern war. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Er musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen. Außerdem wurde sein Führerschein sichergestellt. Ihn erwartet nun unter anderem eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

