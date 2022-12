Gundelfingen

vor 16 Min.

Gundelfingen bespricht die Radwege-Umfrage

In Gundelfingen hat es eine Umfrage zu Radwegen gegeben. Viele kritisierten, dass diese besonders in der Lauinger Straße unübersichtlich seien.

Plus In Gundelfingen konnten sich Bürgerinnen und Bürger an einer Umfrage über die Radwege beteiligen. Nun wurden die ersten Ergebnisse vorgestellt.

Von Susanne Klöpfer

Immer mehr Menschen versuchen das Fahrrad zu nutzen, um die Umwelt zu schonen. Doch dafür braucht es Radwege, die sich gut nutzen lassen oder überhaupt vorhanden sind. Mit einer Radwege-Umfrage hat die Stadt Gundelfingen nun die Bürgerinnen und Bürger nach den Problemen und Wünschen gefragt. Von August bis Ende September konnten sie an dieser über einen Online-Fragebogen teilnehmen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen