Gundelfingen: Brennende Mülltonne beschädigt Auto

In Gundelfingen musste die Feuerwehr am frühen Donnerstagmorgen zu einem Mülltonnenbrand ausrücken. Die Brandursache ist noch unklar.

Am frühen Donnerstagmorgen hat die Leitstelle der Polizei eine Meldung zu einem Brand erreicht. In der Adalbert-Stifter-Straße in Gundelfingen stand eine Biotonnein Flammen. Die Tonne war auf dem Gehweg abgestellt und brannte völlig nieder. Ein daneben geparkter Audi wurde von den Flammen leicht in Mitleidenschaft gezogen.

Die Feuerwehr Gundelfingen löscht den Brand

Insgesamt war ein Sachschaden von circa 1200 Euro entstanden. Für die Löschmaßnahmen war die Feuerwehr Gundelfingen mit zwei Löschfahrzeugen und zehn Einsatzkräften vor Ort. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an, eine vorsätzliche Brandlegung wird nach derzeitigem Ermittlungsstand allerdings ausgeschlossen. (AZ)