Gundelfingen

07:00 Uhr

Gundelfingen ehrt Metzger, Künstlerin, Schneiderin und Soldat für ihr Engagement

Verleihung der Ehrennadel in Bronze und Silber in Gundelfingen: Gerhard Gütinger, Eva Maria Lauffer, Bürgermeisterin Miriam Gruß, Josefine Wolfrom und Bernhard Delle (von links).

Plus Für ihr langjähriges Engagement verleiht die Stadt Ehrennadeln an vier engagierte Bürger und Bürgerinnen in Gundelfingen. Was sie für die Stadt geleistet haben.

Von Susanne Klöpfer

Für ihr besonderes Engagement für Gundelfingen hat die Stadt vier Bürger und Bürgerinnen mit der Ehrennadel ausgezeichnet. Bürgermeisterin Miriam Gruß verlieh diese während der Stadtratssitzung in der Brenzhalle und richtete dankende Worte an die Geehrten.

