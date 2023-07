Gundelfingen

vor 32 Min.

Gundelfingen fährt beim Stadtradeln einmal um die Welt

Der SPD-Stadtrat Max Ruchti hat die Aktion Stadtradeln in Gundelfingen initiiert. Bisher ist er schon über 400 Kilometer geradelt.

Plus Bei der Aktion fahren seit zwei Wochen Teams aus ganz Deutschland um die Wette. So soll für das Fahrradfahren begeistert werden.

Von Susanne Klöpfer Artikel anhören Shape

Bevor Max Ruchti in die Pedale tritt, drückt er auf seinem Handy auf Start in der Stadtradel-App. Der SPD-Stadtrat aus Gundelfingen ist Teil der Aktion Stadtradeln. Durch das Stadtradeln sollen deutschlandweit Menschen spielerisch angeregt werden, 21 Tage lang möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen. Ruchti hat das Projekt der Stadt vorgeschlagen und ist ein sogenannter "Stadtradel-Star". Das bedeutet, dass er während der Aktion vom 6. bis 26. Juli auf das Auto verzichtet. Andere Teilnehmende dürfen Fahrrad aber auch Auto fahren. "Das klappt wirklich ganz gut", findet der 33-Jährige. Nach zwei Wochen ist er schon einige Kilometer gefahren und hat so viel CO₂ eingespart.

Jeden Morgen nimmt Ruchti das Rad für den Weg zur Arbeit. Weit hat er es nicht, nur etwa eineinhalb Kilometer. Alltagsstrecken zum Zahnarzt wie an diesem Tag nach Lauingen funktionieren gut mit dem Rad. Oft kann er noch einige Dinge auf dem Weg erledigen. Das Auto nutzt er normalerweise für den Wocheneinkauf, um Freunde in Augsburg oder Günzburg zu besuchen oder Termine im Landkreis wahrzunehmen. Seinen Einkauf teilt Ruchti auf mehrere Tage auf, nur Getränke zu kaufen sei schwierig. Den Ausflug in den Biergarten mit den anderen SPD-Stadträten, mit denen er beim Stadtradeln ein Team bildet, habe er wiederum genossen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen