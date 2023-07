Gundelfingen

Gundelfingen feiert das bisher erfolgreichste Schnellefest

Ein Tag zum Feiern in Gundelfingen (von links): Geschäftsführer Dominik Hauf, Vorstand Bernd Pfab, Bürgermeister Dieter Nägele, von der Brauerei Härtsfelder Christoph Hald, zweiter Vorstand Annika Engelniederhammer und Vorstand des Fördervereins Stadtkapelle Rainer Hönl.

An den zwei Festtagen waren 6000 Besucher auf dem Schnellefest in Gundelfingen. Zum 50. Jubiläum stellte sich auch der Bürgermeister an den Bierausschank.

Auch das 50. Schnellefest am vorletzten Juli-Wochenende wurde standesgemäß durch die Jugendkapelle Gundelfingen mit modernen Melodien eröffnet. Anschließend gab sich Bürgermeister Dieter Nägele beim offiziellen Bieranstich auf der Festbühne mit nur zwei Schlägen keine Blöße. Zuvor war die Stadtkapelle mit ihren neuen Trachten, maßgeschneidert durch Sedlmeir’s Trachtenhof aus Langerringen, in den Schnellepark einmarschiert und wurde dabei von den zahlreich anwesenden Besucherinnen und Besuchern bejubelt. Die neuen Uniformen in der Farbkombination grün/rot/grau wurden mitunter durch eine großzügige Spende des Fördervereins der Stadtkapelle Gundelfingen und einer Förderung des Bezirks Schwaben ermöglicht und erstmals am Schnellefest der breiten Öffentlichkeit präsentiert. Der umgestaltete Bierausschank für eine schnellere Getränke-Ausgabe, das „Kommunikationsdorf“ durch erhöhte Biertische sowie der Familiennachmittag am Sonntag mit musikalischen Spielen und Instrumentenvorstellungen für Kinder fanden Anklang. Stadtkapelle Gundelfingen feiert ausgelassen das 50. Schnellefest Musikalisch präsentierte die Stadtkapelle an zwei Abenden ihr breites Blasmusik-Repertoire von traditionellen Stücken über moderne Unterhaltungsliteratur. Am Sonntag stimmte der Musikverein „Frisch-Voran“ Syrgenstein unter der Leitung von Lukas Bruckmeyer bei einem zünftigen Frühschoppen die Gäste auf den weiteren Tag ein. Der Nachmittag stand im Zeichen der Jugend. Die Vorstufe und Jugendkapelle der Stadtkapelle Gundelfingen, das Jugendorchester Syrgenstein (JoSy) und die Gemeinschafts-Jugendkapelle Lauingen/Bächingen sorgten ebenfalls für gute Stimmung. Bürgermeister Nägele schenkte auf dem 50. Schnellefest der Stadtkapelle eine Stunde lang Bier aus. Foto: Bernd Pfab Im Rahmen des Festgottesdienstes beim Schnellefest in Gundelfingen gab es auch eine Fahrzeugsegnung. Neben zahlreichen Fahrrädern und Autos wurden im Beisein von Vertretern der Ortsverkehrswacht Gundelfingen-Bachtal auch die Einsatzfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Gundelfingen gesegnet. Im Rahmen des Festgottesdienstes beim Schnellefest wurden auch Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr gesegnet. Foto: Hopf Stefan

An den zwei Festtagen kamen laut den Veranstaltern etwa 6000 Besucher zum Jubiläumsfest – damit das bisher erfolgreichste Schnellefest aller Zeiten. Hierfür bedankt sich die Stadtkapelle Gundelfingen bei allen Helfern, Ehrenamtlichen, Gästen und Musikern für ihren Beitrag zu diesem unvergesslichen Fest. Ein besonderer Applaus gebührt dem Gundelfinger Neubürgermeister Dieter Nägele für die Übernahme einer kompletten Schicht am Bierausschank. (AZ) Lesen Sie dazu auch Bildergalerie Plus So feuchtfröhlich ging es auf dem Schnellefest 2023 in Gundelfingen zu

