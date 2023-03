Gundelfingen: gute Wahl, geringe Beteiligung

Plus Dieter Nägele hat die Bürgermeisterwahl in Gundelfingen in der Stichwahl gewonnen. Die Wählerinnen und Wähler hatten eine große Auswahl - ein Engagement, das Respekt verdient.

Die Bürgerinnen und Bürger in Gundelfingen haben gewählt und das gleich zweimal. Nach der Stichwahl ist nun klar, dass sich die Mehrheit für Dieter Nägele, den Kandidaten der Freien Wähler Gundelfingen, entschieden hat. Der 54-Jährige hat die meisten Wählerinnen und Wähler überzeugt - und die Auswahl war vielfältig. Gleich fünf Personen haben sich auf den Posten im Rathaus beworben, nachdem Miriam Gruß überraschend verkündet hatte, nicht mehr anzutreten. Unter der Kandidatin und den Kandidaten waren vier Personen, die Gundelfingen ihre Heimat nennen. Ein Engagement, das Respekt verdient. Bürgermeisterwahl in Gundelfingen war fair und respektvoll Der neue Bürgermeister Dieter Nägele und die Kandidaten Manuel Bahmann (CSU), Roswitha Stöpfel (Grüne), Niklas Junkermann (SPD) und Günther Ruck (parteilos) haben Gundelfingen eine Auswahl ermöglicht. Mit dem Kreuzchen konnten sich die Gundelfingerinnen und Gundelfinger entscheiden, welche politische Richtung, welche Persönlichkeit und welche Ideen sie unterstützen möchten. Über Monate haben die Fünf im Wahlkampf um Stimmen geworben, für alle eine intensive Zeit. Eine Anerkennung dieses Einsatzes hat sich nicht in allen Wahlergebnissen gezeigt. Aber wer die Wahl hat, hat natürlich auch die Qual. Vor dem ersten Wahlgang am 12. März wussten viele Menschen nicht, wie sich entscheiden sollten. Die Stichwahl war keine Überraschung. Die Wahlbeteiligung mit nur 56 Prozent hingegen schon. Bei der Stichwahl sank diese auf 52 Prozent. Interessieren sich fast die Hälfte der Bürgerinnen und Bürger nicht, wer der neue Bürgermeister wird? Anscheinend ja, aber das ist ein Trend, der sich bei kommunalen Wahlen seit Jahren beobachten lässt. Doch der Wahlkampf in Gundelfingen ist jederzeit fair und respektvoll abgelaufen. Trotz verschiedener Ziele und politischer Einstellungen verstanden sich die Kandidatin und Kandidaten gut untereinander. Nun hat Gundelfingen entschieden. Was Dieter Nägele als neuer Bürgermeister in der Gärtnerstadt bewirken wird, wird sich zeigen. Lesen Sie dazu auch Gundelfingen Plus Hoffest vs. Haustüre: So werben die Bürgermeisterkandidaten für sich

