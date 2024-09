Gundelfingen ist längst nicht zufrieden

Volles Programm im Schwabenstadion. Zum dritten Mal nutzen die Fußballer des FC Gundelfingen ein Wochenende mit geballten Heimspielen, um auch Drumherum etwas zu bieten. Wie eine Party nach dem Benefizspiel zwischen den Traditionsteams des FC Augsburg und 1. FC Heidenheim (Samstag, 18 Uhr). Im Mittelpunkt steht allerdings das Landesliga-Duell mit dem Aufsteiger SV Cosmos Aystetten (Samstag, 15 Uhr).

Abstieg ist aus den Gundelfinger Köpfen

„Den Abstieg haben wir inzwischen abgehakt, der spielt in den Köpfen keine Rolle mehr. Und körperlich kommen wir immer besser in Schwung“, stellte Felix Hafner zufrieden fest. Letzteres gilt für den 27-Jährigen ganz besonders, Kniebeschwerden hatten ihn im Frühjahr arg behindert gemacht. Von der Bestform war der 27-Jährige weit entfernt, was letztlich ein weiteres Puzzleteil war, das zum Abstieg führte. Denn was Hafner fußballerisch drauf hat, das konnte er jüngst im Derby beim TSV Wertingen eindrucksvoll unter Beweis stellen. Die Wertinger konnten ihn kaum stoppen, immer wieder löste sich Hafner von seinen Widersachern und leitete viele Offensivaktionen ein. Zudem traf er beim 4:0-Erfolg noch zum 1:0.

Dass Hafner, der im Januar 2022 vom FV Illertissen II in die Gärtnerstadt kam, eine kurze Anreise auf den Judenberg hatte, spielte dabei keine Rolle. „Ich wohne zwar derzeit in Wertingen, mein Heimatverein ist aber der TSV Dinkelscherben“, verrät der offensive Mittelfeldspieler, eine Zusatzmotivation stellte das Derby für ihn deshalb nicht dar.

Restlos zufrieden war Hafner mit der eigenen Leistung trotzdem noch nicht. „Da geht noch mehr. Der letzte Pass ist zu oft nicht angekommen“, fand er selbst das Haar in der Suppe. Zumal seine Ex-Trainer wie Stefan Anderl oder René Schröder genau diese Qualität an ihm schätzten, dass Hafner mit einem perfekten Zuspiel die gesamte gegnerische Abwehr aushebeln kann.

Nach dem verkorksten ersten Halbjahr und den Schwierigkeiten in der Vorbereitung sieht der Mittelfeldspieler die Grün-Weißen im Aufwärtstrend. „Die ganzen Verletzten kommen zurück, dadurch sind wir im Training wieder mehr Leute, die Intensität in jeder Einheit wird höher und der Konkurrenzkampf steigt“, hat Hafner ausgemacht. Sein Trainer Thomas Rudolph will ihm dabei keineswegs widersprechen, weiß allerdings: „Das ist Fluch und Segen. Anfangs war es schon sehr eng, jetzt gibt es halt auch Härtefälle und Spieler kommen gar nicht zum Einsatz.

FC Gundelfingen: Werdich, Ratter; Schröttle, Anzenhofer, Weichler, J. Fink, Smolka, Schneider, Braun. N. Sailer, Hafner, N. Fink, Frisch, Wachs, Alahmed, L. Sailer, Gumpinger, Domislic, Fähnle

Der Gundelfinger Gegner

Mit dem 6:1-Erfolg gegen den TV Erkheim ist beim SV Cosmos Aystetten der Knoten geplatzt, der Aufsteiger feierte zuletzt seinen ersten Saisonsieg und stellt obendrein mit Stefan Simonovic (8 Tore) den aktuell besten Landesliga-Schützen. In den bisherigen vier Landesliga-Duellen gegen den FCG siegten die Cosmonauten zwei Mal und holten ein Remis.