Gundelfingen

vor 19 Min.

Gundelfingen spart für das Großprojekt Kläranlage

Plus Die Stadt Gundelfingen muss in das Feuerwehrhaus, das Schwimmbad und die Kläranlage investieren. Eine große Frage für die Zukunft bleibt.

Von Susanne Klöpfer Artikel anhören Shape

In Gundelfingen ist weiter der Sparkurs angesetzt. Denn in den kommenden Jahren steht eine große Investition an, die jedoch noch unklar in der Finanzierung ist. Die Kläranlage muss dringend saniert werden. Denn die Abwasserentsorgung gehört zu den Pflichtaufgaben einer Kommune. Die Kosten dafür liegen schätzungsweise bei zwölf Millionen Euro, Tendenz steigend. Wie diese die Stadt bezahlen möchte, ist seit Längerem unklar. Immer wieder gibt es Forderungen, dass es eine Entscheidung braucht. Denn auch die Bürgerinnen und Bürger können davon betroffen sein.

