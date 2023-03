Gundelfingen sucht bei der Podiumsdiskussion sein Herzblatt

Plus Drei Stunden lang lernen die Bürgerinnen und Bürger die Bürgermeisterkandidaten kennen. Alle brillieren bei Sachfragen und Spielen. Doch wer kennt das Gundelfinger Gemüse am besten?

Es ist ein Abend voller Höhepunkte: Kurz vor 18 Uhr stehen die Bürgerinnen und Bürger von Gundelfingen bereits Schlange vor der Brenzhalle. Alle wollen sie dabei sein, wenn sich die Kandidatin und die Kandidaten für das Bürgermeisteramt den Fragen der Donau Zeitung und des Publikums stellen. So viel sei schon jetzt verraten: Bei den Sachfragen brillieren Manuel Bahmann ( CSU), Roswitha Stöpfel ( Bündnis 90/Die Grünen), Niklas Junkermann ( SPD), Dieter Nägele ( Freie Wähler) und Günther Ruck (parteilos) gleichermaßen. Doch wenn es ums Gemüse geht, gibt es beim ein oder anderen noch Nachholbedarf.