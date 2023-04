Gundelfingen und Telekom unterzeichnen Erklärung für Highspeed-Internet

In Gundelfinger Stadt und in Echenbrunn wird die Telekom bis 2025 kostenlos das Glasfasernetz ausbauen. Wie sich die Bürgerinnen und Bürger dafür registrieren können.

Die Deutsche Telekom wird eigenwirtschaftlich in der Stadt Gundelfingen, sowie den Ortsteil Echenbrunn ein Glasfasernetz für 3.780 Haushalte im Jahr 2025 ausbauen. Dabei werden mehr als 50 Kilometer Glasfaserkabel bis ins Haus verlegt und 40 neue Netzverteiler aufgestellt. Hierzu wurde eine gemeinsame Erklärung zwischen der Stadt Gundelfingen und der Telekom Deutschland GmbH unterzeichnet. Der Glasfaserhausanschluss ist dabei kostenfrei, heißt es in der Pressemitteilung der Telekom.

Ausbau Glasfasernetz in Gundelfingen: So registrieren sich Bürger

Gundelfingens Bürgermeisterin Miriam Gruß zeigt sich erfreut über den Ausbau der Telekom und hebt die Bedeutung von sowohl schnellen als auch stabilen Internetverbindungen hervor: „Glasfaser ist die Technologie, mit der die zukünftig benötigten Datenmengen ohne Probleme transportiert werden können.“ Ein Glasfaseranschluss in der eigenen Wohnung oder im eigenen Haus sei in der heutigen Zeit genauso wichtig wie ein Anschluss an Strom, Wasser oder Gas. Mit dieser Investition werde die Stadt Gundelfingen für die digitale Zukunft gerüstet sein.

In diesem Gebiet wird die Telekom das Glasfasernetz in Gundelfingen ausbauen. Foto: Deutsche Telekom

Der Regionalmanager der Telekom Andreas Schnelle sagte bei der Unterzeichnung: „Die Anwohner im Ausbaugebiet von Gundelfingen und Echenbrunn haben jetzt die Chance auf einen Glasfaseranschluss. Ein wichtiger Punkt dabei: Er kommt nicht von allein. Dafür brauchen wir das Einverständnis der Grundstückseigentümer.“ Denn um den Glasfaseranschluss zu legen, müssten sie privaten Grund betreten. Unter www.telekom.de/glasfaser nach Eingabe der jeweiligen Adresse und nachfolgender Auswahl „Jetzt registrieren“ können sich alle Bürgerinnen und Bürger bereits jetzt als Interessenten für den Glasfaserausbau registrieren. Über den Zeitpunkt, zu dem die Anwohner sowohl den kostenfreien Glasfaserhausanschluss als auch gegebenenfalls bereits ein Wunschprodukt beauftragen können, wird die Telekom rechtzeitig informieren. (AZ)