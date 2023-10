Gundelfingen verlängert Vertrag mit Stromversorger

Die Stadt setzt die kommenden 20 Jahre auf die Netze ODR.

Die jahrzehntelange Partnerschaft mit der EnBW ODR AG und deren Tochtergesellschaft, der Netze ODR GmbH, bleibt in Gundelfingen bestehen. Das besiegelte der Bürgermeister Dieter Nägele, sowie der Geschäftsführer der Netze ODR GmbH, Matthias Steiner, im Beisein von Philipp Röhrer, Kommunalmanager, und des Aufsichtsratsvorsitzenden der Netze ODR, Sebastian Maier.

Neu abgeschlossen wurde der Stromkonzessionsvertrag. Die ODR-Netztochter, die Netze ODR GmbH, ist danach für den Betrieb des Stromversorgungsnetzes berechtigt, die öffentlichen Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die zu einem Energieversorgungsnetz der allgemeinen Versorgung im Gebiet der Kommune gehören, über eine Laufzeit von 20 Jahren zu nutzen. "Wir freuen uns, dass wir mit der Netze ODR die bewährte und zuverlässige Partnerschaft fortsetzen können", sagte Nägele.

Mit über 100 Jahren Erfahrung im Betrieb der Energieversorgung erstehen sich die ODR und Netze ODR als Impulsgeber und Partner für das Schaffen eines Mehrwerts für die Stadt, so Philipp Röhrer, Kommunalmanager. Die Netze ODR GmbH kümmert sich insbesondere um die Gestaltung einer sicheren, effizienten und umweltfreundlichen Versorgung der Stadt Gundelfingen mit Strom und Gas. "Die vertrauensvolle Zusammenarbeit seit mehr als 90 Jahren und die daraus entstandene großartige Partnerschaft sind einzigartig. Mit dem Neuabschluss des Vertrages haben wir die Basis geschaffen, die Energiewende in unserer Region und in der Kommune Gundelfingen gemeinsam zu gestalten", betont Sebastian Maier, Aufsichtsratsvorsitzender der Netze ODR. (AZ)