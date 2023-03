Gundelfinger Bürgermeisterkandidaten antworten auf Leserfragen

Von Susanne Klöpfer - 11:45 Uhr Artikel anhören Shape

Bei unserer Podiumsdiskussion haben viele Leser und das Publikum Fragen an die Kandidaten gestellt. Die Themen reichen von jungen Familien bis zu erneuerbaren Energien.

Am Sonntag, 12. März, wird in Gundelfingen gewählt. Einige Wahlberechtigte scheinen zumindest schon zwei Favoriten zu haben, doch viele sind auch noch unsicher. Denn die Auswahl ist mit fünf Personen groß. Wie sich die Gundelfingerinnen und Gundelfinger entscheiden, wird sich bald zeigen. Bei der Podiumsdiskussion der Donau Zeitung standen die Kandidatin und Kandidaten auf der Bühne. Bei Fragerunden, Stadträtsel und Gemüse-Spiel zeigten sie, was sie als Mensch ausmacht. Vor der Veranstaltung konnten Leserinnen und Leser der Redaktion ihre Fragen an die Kandidatin und Kandidaten zusenden und auch in der Pause hatte das Publikum die Möglichkeit dazu, diese zu stellen. Alle Fragen konnten leider nicht an dem Abend auf der Bühne beantwortet werden. Deshalb machen das die Kandidatin und die Kandidaten nun.

