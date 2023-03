Gundelfingen

vor 50 Min.

Gundelfinger Bürgermeisterwahl: Kann Bahmann Nägele noch einholen?

CSU-Kandidat Manuel Bahmann (links) und Dieter Nägele von den Freien Wähler Gundelfingen gehen in die Stichwahl um das Bürgermeisteramt in Gundeldingen.

Plus Der FW-Kandidat behält seine bisherige Strategie bei, der CSU-Bewerber will den Haustürwahlkampf forcieren. Wie sich die beiden auf die Stichwahl in zwei Wochen vorbereiten.

Von Susanne Klöpfer Artikel anhören Shape

Ein Fernsehinterview geben, dem Radio Fragen beantworten, den Artikel in der Donau-Zeitung zur Wahl lesen: Dieter Nägele hat am Montagvormittag nach der Bürgermeisterwahl in Gundelfingen einiges zu tun. Denn nach dem Wahlsonntag ist klar, dass der 54-jährige Kandidat der Freien Wähler in zwei Wochen in der Stichwahl gegen den CSU-Bewerber Manuel Bahmann antreten wird. Nägele ist mit 41,7 Prozent der Sieger des Wahlsonntags, Bahmann erzielt 25,7 Prozent.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen