Gundelfinger Bürgermeisterwahl: Nägele und Bahmann gehen in die Stichwahl

Einer von ihnen wird Bürgermeister: CSU-Kandidat Manuel Bahmann (links) und der Bewerber der Freien Wähler Gundelfingen Dieter Nägele sind in der Stichwahl. Ihre Familien freuten sich mit ihnen im Rathaus.

Plus FW-Kandidat Dieter Nägele liegt nach dem ersten Wahlgang deutlich vor dem CSU-Bewerber Manuel Bahmann. Wer der neue Rathauschef wird, entscheidet sich am 26. März.

Als das endgültige Wahlergebnis um 18.37 Uhr auf dem Bildschirm im Großen Sitzungsaal in Gundelfingen auftaucht, bestätigt sich, was alle schon vermutet haben: Es kommt zur Stichwahl. Es gibt keine großen Jubelschreie, vielmehr sind die etwa 50 Personen – bestehend aus Familien, Freunden und Stadträten – fast komplett still. Denn drei Personen haben verloren und nur zwei gewonnen. Deutlich vorn ist Dieter Nägele ( Freie Wähler Gundelfingen) mit 41,7 Prozent der Stimmen. Darauf folgen Manuel Bahmann ( CSU) mit 25,7 Prozent, Günther Ruck (parteilos) mit 17,2 Prozent, Niklas Junkermann ( SPD) mit 11,6 Prozent und Roswitha Stöpfel ( Bündnis 90/Die Grünen) mit 3,8 Prozent.

