Gundelfinger Einkaufsnacht lockt hunderte Besucher an

Es leuchtet am Freitagabend in Gundelfingen. Kerzen sind in der ganzen Innenstadt verteilt, sowohl neben der Straße als auch vor und in den belebten Geschäften. An jeder Ecke gibt es beim Candlelight-Shopping, neben dem Kerzen-Flair, verschiedenste Arten der Unterhaltung zu bestaunen. Den Anfang machen die Kleinen vom Montessori-Kinderhaus St. Franziskus vor der Bühne beim Rathaus. Seifenblasen schweben durch die Luft, Tücher werden geschwungen und die große Menschenansammlung, die sich schnell um die Kinder bildet, ist begeistert. Die Künstlerinnen und Künstler kommen aber nicht nur aus Gundelfingen, sondern aus dem ganzen Landkreis Dillingen und darüber hinaus. Darunter die Country-Linedance-Gruppe aus Steinheim, aus Giengen gibt es Body-Stretch-Einlagen, Hip-Hop-Vorführungen bieten Tänzerinnen und Tänzer aus Günzburg. Auch die Showtanzgruppe Spice aus Gundelfingen begeistert die Zuschauer.

Bei Betten Deisler gibt es Tänze zu bestaunen. Foto: Karl Aumiller

Die Gundelfingerin Lisa Ruchti ist vor allem wegen ihres Neffen gekommen, erzählt sie: „Der steht später auf der Bühne, da muss ich ihn natürlich standesgemäß anfeuern.“ Sie freue sich vor allem darauf, Freunde und Bekannte zu treffen. Auf Schnäppchenjagd sei sie nicht, aber Spontankäufe beim Bummelnkönne sie nicht ganz ausschließen. Ähnlich geht es Michael Eberlein, der ebenfalls in Gundelfingen wohnt. Sein klares Ziel: „Gemütlich mit der Familie abends durch die Stadt schlendern und Freunde treffen.“ Aber „natürlich schauen wir auch ein bisschen durch, was es so gibt“.

Gundelfingen leuchtet beim Candlelight-Shopping. Foto: Karl Aumiller

Am Abend gibt es unterschiedliche Aktionen für günstigere Preise, wie das sogenannte „Rabattwürfeln“, bei dem die Augenzahl über die jeweilige Höhe der Vergünstigung entscheidet. Auch in Alexander Mayers Optikergeschäft wird gewürfelt, erzählt er, zwei Prozent Rabatt pro Würfelauge. „Ich freue mich immer, wenn in der Stadt was los ist, besonders auf die schönen Gespräche“, so Mayer.

Für die Gundelfinger Händler gehe es bei der Veranstaltung nicht nur um Profit

Bernhard Schalk, der Vorsitzende der Wirtschaftsvereinigung Gundelfingen, ist schon von der Besucherzahl begeistert, als es noch nicht ganz dunkel ist. Das Wetter spiele den Veranstaltern in diesem Jahr in die Karten. „Es ist ein großer Aufwand, aber die Reaktion von allen Beteiligten ist gut“, sagt er. Bei der Veranstaltung gehe es den Händlern nicht um Profit, sondern um Präsenz. Schalk spricht von „einer Art Black Friday in Gundelfingen“.

Im Optikergeschäft von Alexander Mayer wird um Rabatte gewürfelt. Foto: Dominik Bunk

Da die Geschäfte um 20 Uhr schließen müssen, beginnt um diese Zeit die Aftershow-Party mit Live-Musik am Rathaus. Die Bewirtung der Gäste in der Gundelfinger Innenstadt übernehmen die umliegenden Gaststätten und mehrere Imbisswagen. Zum Schluss werden auf der Bühne die Preise für das Gewinnspiel ausgelost, an dem alle vor Ort teilnehmen konnten. Dazu mussten sie mit ihrem Smartphone QR-Codes an Hotspots scannen, welche die Veranstalter im Vorfeld ausgewählt hatten.

Die Kinder des Montessori-Kinderhauses lassen Seifenblasen und Tücher fliegen. Foto: Dominik Bunk